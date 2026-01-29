Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
Молодежная сборная Кыргызстана по хоккею стала чемпионом мира
Новости Центральной Азии и мира

26.01.2026

Молодежная сборная Кыргызстана по хоккею стала чемпионом мира

Молодежная хоккейная команда Кыргызстана, выступающая до 20 лет, стала обладателем золотых медалей, завоевав титул чемпиона мира в группе B третьего дивизиона.

Спортсмены из Кыргызстана продемонстрировали высокую результативность, одержав победы во всех пяти матчах турнира.

В ходе соревнований команда Кыргызстана одержала следующие победы: 4:1 против Гонконга, 7:2 над Южной Африкой, 15:1 с Ираном, 5:3 против Люксембурга и 7:4 против Мексики.

Собрав 15 очков за турнире, кыргызстанская сборная заняла первое место, что принесло ей титул чемпиона мира в третьем дивизионе группы B. Это достижение открывает перед командой возможность выступить в следующем сезоне в группе A третьего дивизиона чемпионата мира.

Серебряные медали достались команде Гонконга, а бронзовыми призерами стали хоккеисты из Мексики.

Чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд U-20) в группе B третьего дивизиона проходил с 18 по 24 января на ледовой арене «Бишкек Арена».

В турнире принимали участие сборные Кыргызстана, Мексики, Люксембурга, Южной Африки, Ирана и Гонконга.

Источник: open.kg

Фото: Госагентство физической культуры и спорта.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#кыргызстан #чемпионатмира #хоккей #чемпионы
