Молодежная сборная Кыргызстана по хоккею стала чемпионом мира

Спортсмены из Кыргызстана продемонстрировали высокую результативность, одержав победы во всех пяти матчах турнира.
В ходе соревнований команда Кыргызстана одержала следующие победы: 4:1 против Гонконга, 7:2 над Южной Африкой, 15:1 с Ираном, 5:3 против Люксембурга и 7:4 против Мексики.
Собрав 15 очков за турнире, кыргызстанская сборная заняла первое место, что принесло ей титул чемпиона мира в третьем дивизионе группы B. Это достижение открывает перед командой возможность выступить в следующем сезоне в группе A третьего дивизиона чемпионата мира.
Серебряные медали достались команде Гонконга, а бронзовыми призерами стали хоккеисты из Мексики.
Чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд U-20) в группе B третьего дивизиона проходил с 18 по 24 января на ледовой арене «Бишкек Арена».
В турнире принимали участие сборные Кыргызстана, Мексики, Люксембурга, Южной Африки, Ирана и Гонконга.
Источник: open.kg
Фото: Госагентство физической культуры и спорта.