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Михаил Ломтадзе вновь признан лучшим руководителем компании в Казахстане
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Сегодня в 10:49

Михаил Ломтадзе вновь признан лучшим руководителем компании в Казахстане

Михаил Ломтадзе, сооснователь и глава Kaspi.kz, пятый год подряд признан лучшим руководителем компании в Казахстане.

Таковы результаты опроса СЕО Survey 2022, проведенного международной компанией PricewaterhouseCoopers — PwC.

В опросе принял участие 71 CEO крупнейших казахстанских компаний из различных секторов экономики.

Респонденты отметили высокий уровень адаптивности компании Kaspi.kz в быстро меняющихся условиях, оперативное внедрение новых современных сервисов и высокий уровень доверия со стороны потребителей.

PwC проводит данное исследование по всему миру уже 25 лет и последние 10 лет — в Казахстане.

Основная цель опроса — оценить мнение руководителей о ситуации в глобальной и национальной экономике, узнать о факторах риска и возможностях для развития бизнеса.

Источник: tengrinews.kz

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