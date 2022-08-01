Microsoft, Zoom, Sony AI и еще 7 IT-компаний с открытыми вакансиями для удаленной работы

Собрали список открытых активных вакансий для тех, кто хочет строить карьеру в глобальных IT-компаниях.
IT Audit Manager в Microsoft
Обязанности:
— отвечать за оценку рисков и средств контроля за разработкой программного обеспечения, эксплуатацией услуг, IT-инфраструктурой, безопасностью и связанными процессами
— проведение проектов внутреннего аудита
— проводить обзоры в высокотехнологичных областях текущих и новых технологий
— разработка проектов аудиторских отчетов.
Требования:
— степень бакалавра в области финансов или смежной области
— более двух лет опыта работы в сфере финансового контроля.
Аналитик по доставке услуг в Zoom
Обязанности:
— рассмотрение и рекомендации действий для улучшения, упрощения и автоматизации повседневных операций и взаимодействия с пользователем
— продвижение самообслуживания и автоматизации IT-запросов и услуг с помощью чат-бота и RPA
— координация предоставления услуг внутренним пользователям
— сотрудничество с техническим тренером и техническим писателем.
Требования:
— степень бакалавра в области компьютерных наук, инженерии или MIS или эквивалентный опыт работы
— семь лет опыта работы в оказании технической поддержки и предоставлении услуг пользователям в быстром темпе и динамичной среде
— не менее пяти лет опыта работы с чат-ботами, роботизированной автоматизацией процессов.
IT Administrators в Sony AI
Обязанности:
— координация действий с несколькими подразделениями
— помощь в управлении IT-услугами для Sony AI по всему миру
— отслеживание и поддержка соответствующих активов.
— работа над улучшением глобальной IT-автоматизации и доступа к SSO.
Требования:
— ассоциированный специалист или бакалавр в области компьютерных наук или смежных областях
— знание операционных систем Linux и MacOS
— опыт написания скриптов хотя бы на одном языке: Bash, Python и другие.
Администратор Windows в US Tech Solutions
Обязанности:
— поддержка миграции пользователей, серверов, принтеров
— запуск, написание и устранение неполадок PS-скриптов
— создание отчетов по обнаружению пользователей и групп, серверов, принтеров
Требования:
— сертификаты MCSA, MCSE или MCSD или более новые сертификаты для Windows Server, Workstation
— опыт работы более двух лет в сфере поддержки рабочих станций Windows
— знание поддержки Linux будет преимуществом
— степень младшего специалиста в области IT будет преимуществом.
Специалист технической поддержки в PASSION.io
Обязанности:
— оказывать помощь клиентам и членам нашей службы поддержки клиентов
— устранение неполадок и своевременное решение проблем
— обработка запросов и проблем клиентов с помощью звонков Zoom
— поддержка команды CS для проверки процессов Apple и Google App Store.
Требования:
— опыт работы от года на аналогичной должности в среде SaaS
— технические способности или опыт программирования
— знание принципов, применяемых при поддержке приложений.
IT Asset Manager в NTT DATA Services
Обязанности:
— управление временем и понимание ожидаемых сроков поставки и задач, необходимых для достижения целей
— обеспечить быстрое и высококачественное обслуживание клиентов
— помощь членам команды и клиентам
— выносить независимые суждения и принимать обоснованные решения.
Требования:
— более пяти лет опыта работы с инструментами и технологиями управления IT-активами
— знание архитектуры аппаратного обеспечения, управления закупками и отношениями с поставщиками
— сильные навыки презентации, общения, организации, многозадачности и тайм-менеджмента.
Специалист по обеспечению IT безопасности в Kyndryl
Обязанности:
— настройка информации о безопасности и управления событиями SIEM
— разработка отчетов, информационных панелей и других возможностей
— определение источников данных и аналитики для включения в систему управления информацией о безопасности и событиями
— мониторинг, аудит и отчетность по журналам сетевой безопасности.
Требования:
— повышенная надежность
— более 10 лет опыта в IT
— более четырнх лет конфигурации или развертывания SIEM.
IT specialist в S3 Technologies Inc
Обязанности:
— понимать и анализировать запросы клиентов для определения приоритета и влияния
— удаленная поддержка, установка, настройка и устранение неполадок всех видов приложений
— поддержка, установка, настройка и удаленное устранение неполадок мобильных устройств.
Требования:
— знания от среднего до продвинутого уровня в настройке, установке, устранении неполадок с Windows 7 по Windows 10, Office 2008-2016, Mac OS X
— знание ПК и портативных устройств от среднего до продвинутого
— среднее знание мобильных смартфонов, принтеров, протоколов DHCP и DNS, TCP/IP, Active Directory, клиентских терминальных служб
— базовые и средние знания в области VPN, Windows Server 2008-2019, Exchange, Office 365
— в совершенстве владеть двумя языками: французским и английским, письменным и устным.
Data Quality Engineers в Skillspark
Обязанности:
— руководство и защита методов обеспечения качества
— разработка и внедрение платформ качества данных и автоматизации
— обеспечение поддержки и техническое обслуживание решений и продуктов технической аналитики, поддерживающих бизнес-группы
— участие в анализе приложения данных и обеспечения.
Требования:
— опыт тестирования, автоматизации и поддержки аналитических приложений: Data Lake и Data Warehouse
— опыт создания платформ качества данных для сложных архитектур
— знание как минимум одного языка: Scala, Python для создания заданий ETL в распределенной вычислительной среде.
— сильные навыки SQL-запросов.
Full Stack Developer в WeConnect
Обязанности:
— разработка, интеграция и сопровождение портфеля приложений
— управление и контроль работы сторонних поставщиков, специфичных для закрепленного портфеля
— обеспечение плавного перехода от этапа разработки к этапу производства.
Требования:
— степень бакалавра в области компьютерных наук или информационных систем со степенью выше среднего
— не менее пяти лет опыта в веб-разработке: HTML 5, CSS3, JavaScript и jQuery, а также разработка внешнего интерфейса в React JS, React Native
— опыт работы с PHP от двух лет, желательно Symfony
— опыт веб-разработки на основе REST API не менее двух лет
— хорошее знание AWS.