Microsoft, Zoom, Sony AI и еще 7 IT-компаний с открытыми вакансиями для удаленной работы

Собрали список открытых активных вакансий для тех, кто хочет строить карьеру в глобальных IT-компаниях.











Обязанности:

— отвечать за оценку рисков и средств контроля за разработкой программного обеспечения, эксплуатацией услуг, IT-инфраструктурой, безопасностью и связанными процессами

— проведение проектов внутреннего аудита

— проводить обзоры в высокотехнологичных областях текущих и новых технологий

— разработка проектов аудиторских отчетов.

Требования:

— степень бакалавра в области финансов или смежной области

— более двух лет опыта работы в сфере финансового контроля.







Обязанности:

— рассмотрение и рекомендации действий для улучшения, упрощения и автоматизации повседневных операций и взаимодействия с пользователем

— продвижение самообслуживания и автоматизации IT-запросов и услуг с помощью чат-бота и RPA

— координация предоставления услуг внутренним пользователям

— сотрудничество с техническим тренером и техническим писателем.

Требования:

— степень бакалавра в области компьютерных наук, инженерии или MIS или эквивалентный опыт работы

— семь лет опыта работы в оказании технической поддержки и предоставлении услуг пользователям в быстром темпе и динамичной среде

— не менее пяти лет опыта работы с чат-ботами, роботизированной автоматизацией процессов.





IT Administrators в Sony AI



Обязанности:

— координация действий с несколькими подразделениями

— помощь в управлении IT-услугами для Sony AI по всему миру

— отслеживание и поддержка соответствующих активов.

— работа над улучшением глобальной IT-автоматизации и доступа к SSO.

Требования:

— ассоциированный специалист или бакалавр в области компьютерных наук или смежных областях

— знание операционных систем Linux и MacOS

— опыт написания скриптов хотя бы на одном языке: Bash, Python и другие.









Администратор Windows в US Tech Solutions





Обязанности:

— поддержка миграции пользователей, серверов, принтеров

— запуск, написание и устранение неполадок PS-скриптов

— создание отчетов по обнаружению пользователей и групп, серверов, принтеров

Требования:

— сертификаты MCSA, MCSE или MCSD или более новые сертификаты для Windows Server, Workstation

— опыт работы более двух лет в сфере поддержки рабочих станций Windows

— знание поддержки Linux будет преимуществом

— степень младшего специалиста в области IT будет преимуществом.







Обязанности:

— оказывать помощь клиентам и членам нашей службы поддержки клиентов

— устранение неполадок и своевременное решение проблем

— обработка запросов и проблем клиентов с помощью звонков Zoom

— поддержка команды CS для проверки процессов Apple и Google App Store.

Требования:

— опыт работы от года на аналогичной должности в среде SaaS

— технические способности или опыт программирования

— знание принципов, применяемых при поддержке приложений.





IT Asset Manager в NTT DATA Services



Обязанности:

— управление временем и понимание ожидаемых сроков поставки и задач, необходимых для достижения целей

— обеспечить быстрое и высококачественное обслуживание клиентов

— помощь членам команды и клиентам

— выносить независимые суждения и принимать обоснованные решения.

Требования:

— более пяти лет опыта работы с инструментами и технологиями управления IT-активами

— знание архитектуры аппаратного обеспечения, управления закупками и отношениями с поставщиками

— сильные навыки презентации, общения, организации, многозадачности и тайм-менеджмента.





Специалист по обеспечению IT безопасности в Kyndryl









Обязанности:

— настройка информации о безопасности и управления событиями SIEM

— разработка отчетов, информационных панелей и других возможностей

— определение источников данных и аналитики для включения в систему управления информацией о безопасности и событиями

— мониторинг, аудит и отчетность по журналам сетевой безопасности.

Требования:

— повышенная надежность

— более 10 лет опыта в IT

— более четырнх лет конфигурации или развертывания SIEM.





IT specialist в S3 Technologies Inc

Обязанности:

— понимать и анализировать запросы клиентов для определения приоритета и влияния

— удаленная поддержка, установка, настройка и устранение неполадок всех видов приложений

— поддержка, установка, настройка и удаленное устранение неполадок мобильных устройств.

Требования:

— знания от среднего до продвинутого уровня в настройке, установке, устранении неполадок с Windows 7 по Windows 10, Office 2008-2016, Mac OS X

— знание ПК и портативных устройств от среднего до продвинутого

— среднее знание мобильных смартфонов, принтеров, протоколов DHCP и DNS, TCP/IP, Active Directory, клиентских терминальных служб

— базовые и средние знания в области VPN, Windows Server 2008-2019, Exchange, Office 365

— в совершенстве владеть двумя языками: французским и английским, письменным и устным.





Data Quality Engineers в Skillspark

Обязанности:

— руководство и защита методов обеспечения качества

— разработка и внедрение платформ качества данных и автоматизации

— обеспечение поддержки и техническое обслуживание решений и продуктов технической аналитики, поддерживающих бизнес-группы

— участие в анализе приложения данных и обеспечения.

Требования:

— опыт тестирования, автоматизации и поддержки аналитических приложений: Data Lake и Data Warehouse

— опыт создания платформ качества данных для сложных архитектур

— знание как минимум одного языка: Scala, Python для создания заданий ETL в распределенной вычислительной среде.

— сильные навыки SQL-запросов.





Full Stack Developer в WeConnect





Обязанности:

— разработка, интеграция и сопровождение портфеля приложений

— управление и контроль работы сторонних поставщиков, специфичных для закрепленного портфеля

— обеспечение плавного перехода от этапа разработки к этапу производства.

Требования:

— степень бакалавра в области компьютерных наук или информационных систем со степенью выше среднего

— не менее пяти лет опыта в веб-разработке: HTML 5, CSS3, JavaScript и jQuery, а также разработка внешнего интерфейса в React JS, React Native

— опыт работы с PHP от двух лет, желательно Symfony

— опыт веб-разработки на основе REST API не менее двух лет

— хорошее знание AWS.