Microsoft выпустила рождественский «уродливый свитер» со Скрепышом

Американская компания Microsoft представила рождественский «уродливый свитер» со Скрепышом — помощником приложений из ранних версий Office 365. Найти его можно в магазине Xbox Gear.

Таким образом Microsoft выражает дань уважения маскоту. Скрепыш стоит на стопке бумаги и желает счастливых праздников. Свитер сшит в сине-зеленой гамме с белыми оттенками, на нем также видно иконку Windows 98.

«Уродливый свитер» продается за 75 долларов. Деньги с продаж передадут в фонд College Success, а Microsoft пожертвует еще 100 тыс. долларов сверх этого.

Microsoft выпускает «уродливые свитера» уже пятый год. Все началось в 2017 году, когда компания в шутку попросила пользователей выбрать один из трех тематических свитеров, смоделированных ее дизайнерами.

Источник: daily.afisha.ru