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Microsoft представила обновленный складной смартфон из линейки Surface
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Сегодня в 09:30

Microsoft представила обновленный складной смартфон из линейки Surface

Microsoft представила пять новых устройств из линейки Surface.

Среди них — складной смартфон Surface Duo, три планшета и ноутбук-трансформер Surface Laptop Studio. Размер экрана — 14 дюймов, он может принимать три положения: как у обычного ноутбука, планшета и между клавиатурой и тачпадом. Цена базовой комплектации Surface Laptop Studio — $1,6 тыс.

Кроме того, компания представила новую версию пера Surface Slim Pen 2 с версией виброотклика за $130.

Компания обновила и свои планшеты. Так, флагманское устройство Surface Pro 8 получило экран в 13-дюймов и 32 ГБ оперативной памяти благодаря новым процессорам Intel 11-го поколения0 . Планшет обладает технологией адаптивной цветопередачи, которая автоматически, в зависимости от освещения, настраивает баланс белого. На одном заряде Surface Pro 8 может работать до 16 часов. Цена устройства — $1,1 тыс.

Источник: incrussia.ru

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