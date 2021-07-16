Microsoft представил облачную версию Windows

Фактически пользователь получает облачную версию Windows 10 или Windows 11, работающую через браузер. Сервис предоставляет доступ к приложениям, контенту, настройкам и хранилищу файлов в облаке Microsoft устройствам на основе Linux, macOS, а также планшетам iPad или Android.
Windows 365 будет работать со всеми современными браузерами или через приложение Microsoft Remote Desktop.
Сервис станет доступен со 2 августа 2021 года. Платить за Windows 365 нужно будет ежемесячно, по количеству подключенных пользователей. Расценки пока не раскрываются.
Источник: daily.afisha.ru