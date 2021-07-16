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Microsoft представил облачную версию Windows
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Сегодня в 11:08

Microsoft представил облачную версию Windows

Microsoft представил облачный сервис Windows 365, который позволит запускать операционную систему компании практически на любом удобном устройстве.

Фактически пользователь получает облачную версию Windows 10 или Windows 11, работающую через браузер. Сервис предоставляет доступ к приложениям, контенту, настройкам и хранилищу файлов в облаке Microsoft устройствам на основе Linux, macOS, а также планшетам iPad или Android.

Windows 365 будет работать со всеми современными браузерами или через приложение Microsoft Remote Desktop.

Сервис станет доступен со 2 августа 2021 года. Платить за Windows 365 нужно будет ежемесячно, по количеству подключенных пользователей. Расценки пока не раскрываются.

Источник: daily.afisha.ru

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#облачноехранилище #microsoft #android #windows #ipad
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