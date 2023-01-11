Microsoft инвестирует $10 миллиардов в основанный Илоном Маском стартап OpenAI

Технологическая компания Microsoft инвестирует $10 миллиардов в стартап OpenAI. Оценка OpenAI может составить $29 миллиардов. Microsoft будет получать 75% прибыли компании до тех пор, пока не окупит свои инвестиции.

После этого Microsoft получит 49% акций OpenAI, другие инвесторы — тоже 49%. Некоммерческая материнская компания OpenAI получит оставшиеся 2%.

OpenAI занимается разработкой и лицензированием технологий на основе машинного обучения, один из ее основателей — Илон Маск. Стартап разработал чат-бот на основе искусственного интеллекта ChatGPT, который имитирует текст, написанный человеком, и умеет отвечать на вопросы, логически связанные с предыдущими.

Источник: incrussia.ru