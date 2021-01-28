Казахская академия спорта и туризма будет выпускать тренеров по триатлону

Впервые в Казахской академии спорта и туризма при участии Казахстанской федерации триатлона и Almaty Triathlon Federation разработана практико-ориентированная образовательная программа подготовки специалистов по триатлону 6В01402 «Учитель физической культуры и тренер по триатлону», прошедшая зарубежную экспертизу. Экспертами с казахстанской стороны выступили генеральный секретарь КФТ Максим Крят и спортивный директор КФТ Сергей Майер.

Программа направлена на изучение теоретических и практических основ, роли триатлона в системе спорта, характеристик видов спорта, входящих в триатлон, материально-технического обеспечения, изучение техники и биомеханических аспектов.

Академия готова принять первых абитуриентов на 2021-2022 учебный год по этой программе.

Абитуриенты будут обучаться 4 года после школы при очной форме обучения. Срок ускоренного очного обучения на базе технического и профессионального образования составляет 3 года.

Прием обучающихся осуществляется по образовательному гранту за счет средств республиканского или местного бюджетов, а также оплаты обучения за счет собственных средств обучающегося или иных источников.