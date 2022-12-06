Microsoft и LinkedIn запустили программу цифровых навыков

Microsoft и LinkedIn объявили о новом этапе программы «Навыки для работы», предоставив бесплатный доступ к 350 новым курсам и 6 сертификатам «Основы карьеры» по самым востребованным профессиям в цифровой экономике.

Компании также предложат 50 000 стипендий LinkedIn Learning, чтобы помочь людям продвинуться в профессиональном развитии. К 2025 году Microsoft поможет 10 миллионам человек получить компетенции для востребованных профессий и соответствующие сертификаты. В Казахстане за два года с момента запуска инициативы более 23 000 человек приняли участие в бесплатном обучении.

Используя данные LinkedIn и Burning Glass Institute, Microsoft проанализировала списки вакансий, чтобы определить наиболее востребованные специальности. Среди них: специалист по административным вопросам, менеджер проектов, бизнес-аналитик, системный администратор, разработчик программного обеспечения и аналитик данных.

Новые курсы и сертификаты будут доступны на восьми языках: английском, французском, немецком, испанском, португальском, упрощенном китайском, японском и арабском.

После завершения обучения участники получат отметку LinkedIn, свидетельствующую о наличии сертификата и указывающую работодателям на то, что соискатель свободно владеет нужными умениями.

Все курсы доступны в LinkedIn по ссылке opportunity.linkedin.com. Кроме того, курсы, разработанные корпорацией Microsoft, также доступны в Microsoft Community Training и в формате, доступном для скачивания, чтобы использовать их в других системах управления обучением для некоммерческих партнеров.



Источник: bluescreen.kz



