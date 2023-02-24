Microsoft добавила чат-бот Bing в Skype

Microsoft объявила, что чат-бот Bing, которого компания представила в феврале 2023 года, теперь доступен в мобильном приложении поисковика Bing и через браузер Microsoft Edge для Android и iOS.

Кроме того, Microsoft добавила голосовой ввод в чат-боте — отправлять запросы голосом можно как в мобильной, так и в десктопной версии.

Также Bing появился в Skype. Его можно будет добавить, например, в группу с родственниками или знакомыми, и попросить ответить на вопросы при обсуждении или поискать информацию в интернете.

К примеру, при планировании встречи можно будет уточнить погоду или узнать, какие интересные мероприятия проходят в этот день. А при разговоре с друзьями — попросить Bing привести аргументы из интернета.

В будущем Microsoft планирует внедрить чат-бота и в другие свои сервисы для общения — например, в корпоративный мессенджер Teams.

Пока функция доступна только тем, у кого уже работает чат-бот Bing. Остальные могут записаться в лист ожидания.

Источник: vc.ru