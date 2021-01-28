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Microsoft бьет рекорды: выручка корпорации за квартал достигла 43,1 млрд $
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Сегодня в 11:49

Microsoft бьет рекорды: выручка корпорации за квартал достигла 43,1 млрд $

Выручка Microsoft за квартал, закончившийся 31 декабря 2020 года, достигла 43,1 млрд $. Такие данные опубликованы на сайте корпорации.

Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года составил 17%. Операционная прибыль Microsoft в октябре-декабре увеличилась на 29% до 17,9 млрд $, чистая — на 33% до 15,463 млрд $.

«Растущий спрос на широкий спектр наших продуктов привел к увеличению доходов от реализации облачных сервисов до 16,7 млрд $, что на 34% больше, чем в прошлом году», — пояснила главный финансовый директор Microsoft Эми Худ.

Источник: rb.ru

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#бизнес #деньги #microsoft
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