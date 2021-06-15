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Microsoft анонсировала продажи мини-холодильника Xbox
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Сегодня в 11:20

Microsoft анонсировала продажи мини-холодильника Xbox

Xbox Mini Fridge выполнен в виде фирменной приставки, имеет соответствующий логотип, черно-зеленую расцветку корпуса и три отсека. В каждом из двух нижних можно разместить несколько банок по 0,3 л вертикально, а на верхней полке — еще пару-тройку горизонтально.

Цена устройства пока не раскрывается, но продажи начнутся в конце 2021 года.

Microsoft презентовала мини-холодильник во время большой конференции на E3. Там компания показала трейлеры новых проектов, включая Battlefield 2042, Starfield и S.T.A.L.K.E.R. 2, получивший подзаголовок «Сердце Чернобыля». В первом геймплейном ролике сталкеры сидят у костра, делятся опытом и историями.

Само появление такого устройства в продаже - это реальное воплощение мема. С момента анонса дизайн нового Xbox высмеивали за схожесть с холодильником. Тогда в Microsoft шутку оценили, и разослали блогеру iJustine и давнему фанату консоли рэперу Снуп Доггу холодильники, реально стилизованные под Series X. Впрочем, тогда в компании говорили, что создали лишь три устройства.

Источник: tjournal.ru

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#технологии #microsoft #xbox #игры
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