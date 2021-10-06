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Windows 11 стала доступна для пользователей по всему миру
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Сегодня в 11:20

Windows 11 стала доступна для пользователей по всему миру

Операционная система Windows 11 стала доступна для установки по всему миру с 5 октября. В новой операционной системе кнопка «Пуск» перемещена в центр экрана, а пользователи смогут создавать несколько рабочих столов.

Владельцы ПК, совместимых с Windows 10, получили возможность бесплатно обновиться до Windows 11.

Ключевые нововведения в Windows 11:

Меню «Пуск» в центре экрана. Благодаря возможностям облака и Microsoft 365 «Пуск» позволяет видеть последние файлы, над которыми работали пользователи, независимо от того, какое устройство использовалось, даже если это было устройство Android или iOS.

Виджеты — новый персонализированный канал, работающий на базе искусственного интеллекта и интернета. Они позволяют планировать день с помощью интеграции календаря Outlook и списка

дел из To-Do, просматривать последние новости, прогноз погоды на завтра, а также фотографии с OneDrive в одном месте.

Чат Microsoft Teams поможет быстро открывать личную учетную запись для чата, голосовых звонков или видеозвонков с контактами независимо от устройства или платформы, на которой они работают, — Windows, Mac, Android или iOS.

Новый Microsoft Store для Windows собрал все приложения и развлечения в одном месте. Сегодня в Microsoft Store доступны Canva, Disney + Zoom, the Epic Game Store и другие.

Источник: rb.ru

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