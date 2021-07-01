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Международный сервис по заказу такси DiDi начал работу в Казахстане
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Сегодня в 11:15

Международный сервис по заказу такси DiDi начал работу в Казахстане

Жители Нур-Султана и Алматы теперь могут заказывать такси через приложение DiDi.

DiDi — один из крупнейших в мире технологических сервисов по заказу поездок, объединяющий миллионы пользователей и водителей в 16 странах, начал работу в Казахстане. Жители Алматы и Нур-Султана смогут заказывать такси через приложение DiDi, скачав его в Apple Store или Google Play. Для пользователей доступно два тарифа — «Эконом» и «Комфорт», а также скидка 30% на первую поездку каждому новому пассажиру. В дальнейшем DiDi планирует расширить географию работы в стране, а также рассматривает возможность запуска других сервисов.

В Казахстане DiDi будет использовать карты 2ГИС. Водители и партнеры могут зарегистрироваться в DiDi через приложение, которое доступно в Google Play и на веб-сайте.

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