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Международный день таксиста сегодня празднуют в Казахстане
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Сегодня в 14:00

Международный день таксиста сегодня празднуют в Казахстане

22 марта страна празднует не только Наурыз, но и Международный день таксиста. Давайте вспомним, как и где появилось такси и благодаря кому желтый цвет стал фирменным цветом такси. А в конце вы узнаете, как можете поздравить водителей.

Именно в этот день больше ста лет назад на дороги Лондона выехали специализированные автомобили, в салоне которых были установлены устройства, определяющие стоимость проезда. Тогда эти счетчики назывались таксиметрами, что в переводе с французского значит «плата», а с греческого — «измерение». С того времени этот вид транспорта и получил свое название — такси, а перевозчиков переименовали в таксистов.

Все машины такси во всем мире имеют яркую расцветку. Первые британские такси были окрашены в зеленые и красные цвета. А вот традиционный желтый цвет закрепился за такси благодаря американскому предпринимателю Джону Хертцу. Он был владельцем большой корпорации Hertz Corporation, занимающейся прокатом автомобилей. Покупая старые машины, американец их перекрашивал в желтый цвет и сдавал в эксплуатацию в виде такси.

Еще одна отличительная черта такси — узор в виде шашечек. Его цель — также привлечь внимание пассажиров, к тому же этот орнамент вызывал ассоциации с гоночными автомобилями, а точнее — с их скоростью и быстротой передвижения.

такси.jpg

Этот день - отличный повод поблагодарить понравившегося водителя. Например, поздравить или оставить чаевые. Яндекс Go тоже поздравляет сегодня водителей, удваивая чаевые, оставленные пользователями за поездку в приложении при оплате картой.

Давайте поздравим водителей с праздником вместе.

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