Международный день таксиста сегодня празднуют в Казахстане

Давайте вспомним, как и где появилось такси и благодаря кому желтый цвет стал фирменным цветом такси. А в конце вы узнаете, как можете поздравить водителей.Тогда эти счетчики назывались таксиметрами, что в переводе с французского значит «плата», а с греческого — «измерение». С того времени этот вид транспорта и получил свое название — такси, а перевозчиков переименовали в таксистов.Первые британские такси были окрашены в зеленые и красные цвета. А вот традиционный желтый цвет закрепился за такси благодаря американскому предпринимателю Джону Хертцу. Он был владельцем большой корпорации Hertz Corporation, занимающейся прокатом автомобилей. Покупая старые машины, американец их перекрашивал в желтый цвет и сдавал в эксплуатацию в виде такси.Его цель — также привлечь внимание пассажиров, к тому же этот орнамент вызывал ассоциации с гоночными автомобилями, а точнее — с их скоростью и быстротой передвижения.Например, поздравить или оставить чаевые. Яндекс Go тоже поздравляет сегодня водителей, удваивая чаевые, оставленные пользователями за поездку в приложении при оплате картой.Давайте поздравим водителей с праздником вместе.