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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Международные сертификаты для IT-специалистов, которые покажут ваш уровень профессионализма
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Главный

Сегодня в 15:45

Международные сертификаты для IT-специалистов, которые покажут ваш уровень профессионализма

Собрали полезную подборку международных сертификатов для IT-специалистов, которые стремятся постоянно повышать свою квалификацию.

Amazon Web Services

По мере прохождения сертификации AWS вы можете воспользоваться широким спектром экспертных знаний, ресурсов и программ.

Независимо от того, начинаете ли вы свою деятельность или добавляете еще одну сертификацию, AWS помогает эффективно подтвердить свой опыт работы в облачных технологиях.


Microsoft Azure

Независимо от того, новичок вы в IT-области или уже профессионал, сертификаты Microsoft Azure предоставят вам много возможностей.

Сертификация подтверждает базовые знания об облачных сервисах и о том, как эти сервисы предоставляются в Azure.


Google Cloud

Продемонстрируйте свой опыт и подтвердите способность трансформировать бизнес с помощью облачных технологий Google.

Компания предлагает ряд сертификатов. Что интересно, сертификаты Google Cloud входят в число самых высокооплачиваемых IT-сертификатов 2022 года.


Cisco

Cisco предоставляют программы обучения и сертификации с учетом современных динамичных технологий. Они подготавливают студентов, инженеров и разработчиков программного обеспечения к успеху на самых разных должностях.


Oracle

У компании Oracle есть ряд сертификатов в разных IT-областях: от Java-разработчиков до архитекторов системного обучения. Чтобы получить один из сертификатов, нужно сдать экзамен.


CompTIA

CompTIA выдает разные сертификаты. Но лучше начать с CompTIA A+. Здесь рассматриваются лучшие практики в области безопасности, сетевого взаимодействия, операционных процедур, мобильных устройств и различных операционных систем.


CDP

Институт сертификации специалистов в области вычислительной техники ICCP предлагает одну из наиболее полных сертификаций для специалистов в области обработки данных.

CDP предлагается на пяти уровнях, начиная с базового и заканчивая исполнительным руководством.


SAP

Этот сертификат демонстрирует вашу способность устанавливать, управлять, отслеживать, переносить и устранять неполадки в технологии баз данных SAP.

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#образование #программирование #сертификация #сертификат #tech
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.