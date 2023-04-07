Международные сертификаты для IT-специалистов, которые покажут ваш уровень профессионализма

Собрали полезную подборку международных сертификатов для IT-специалистов, которые стремятся постоянно повышать свою квалификацию.







По мере прохождения сертификации AWS вы можете воспользоваться широким спектром экспертных знаний, ресурсов и программ.

Независимо от того, начинаете ли вы свою деятельность или добавляете еще одну сертификацию, AWS помогает эффективно подтвердить свой опыт работы в облачных технологиях.





Независимо от того, новичок вы в IT-области или уже профессионал, сертификаты Microsoft Azure предоставят вам много возможностей.

Сертификация подтверждает базовые знания об облачных сервисах и о том, как эти сервисы предоставляются в Azure.





Google Cloud

Продемонстрируйте свой опыт и подтвердите способность трансформировать бизнес с помощью облачных технологий Google.

Компания предлагает ряд сертификатов. Что интересно, сертификаты Google Cloud входят в число самых высокооплачиваемых IT-сертификатов 2022 года.





Cisco

Cisco предоставляют программы обучения и сертификации с учетом современных динамичных технологий. Они подготавливают студентов, инженеров и разработчиков программного обеспечения к успеху на самых разных должностях.





У компании Oracle есть ряд сертификатов в разных IT-областях: от Java-разработчиков до архитекторов системного обучения. Чтобы получить один из сертификатов, нужно сдать экзамен.





CompTIA

CompTIA выдает разные сертификаты. Но лучше начать с CompTIA A+. Здесь рассматриваются лучшие практики в области безопасности, сетевого взаимодействия, операционных процедур, мобильных устройств и различных операционных систем.





Институт сертификации специалистов в области вычислительной техники ICCP предлагает одну из наиболее полных сертификаций для специалистов в области обработки данных.

CDP предлагается на пяти уровнях, начиная с базового и заканчивая исполнительным руководством.





SAP

Этот сертификат демонстрирует вашу способность устанавливать, управлять, отслеживать, переносить и устранять неполадки в технологии баз данных SAP.