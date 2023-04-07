Международные сертификаты для IT-специалистов, которые покажут ваш уровень профессионализма

Собрали полезную подборку международных сертификатов для IT-специалистов, которые стремятся постоянно повышать свою квалификацию.
Amazon Web Services
По мере прохождения сертификации AWS вы можете воспользоваться широким спектром экспертных знаний, ресурсов и программ.
Независимо от того, начинаете ли вы свою деятельность или добавляете еще одну сертификацию, AWS помогает эффективно подтвердить свой опыт работы в облачных технологиях.
Microsoft Azure
Независимо от того, новичок вы в IT-области или уже профессионал, сертификаты Microsoft Azure предоставят вам много возможностей.
Сертификация подтверждает базовые знания об облачных сервисах и о том, как эти сервисы предоставляются в Azure.
Продемонстрируйте свой опыт и подтвердите способность трансформировать бизнес с помощью облачных технологий Google.
Компания предлагает ряд сертификатов. Что интересно, сертификаты Google Cloud входят в число самых высокооплачиваемых IT-сертификатов 2022 года.
Cisco предоставляют программы обучения и сертификации с учетом современных динамичных технологий. Они подготавливают студентов, инженеров и разработчиков программного обеспечения к успеху на самых разных должностях.
Oracle
У компании Oracle есть ряд сертификатов в разных IT-областях: от Java-разработчиков до архитекторов системного обучения. Чтобы получить один из сертификатов, нужно сдать экзамен.
CompTIA выдает разные сертификаты. Но лучше начать с CompTIA A+. Здесь рассматриваются лучшие практики в области безопасности, сетевого взаимодействия, операционных процедур, мобильных устройств и различных операционных систем.
CDP
Институт сертификации специалистов в области вычислительной техники ICCP предлагает одну из наиболее полных сертификаций для специалистов в области обработки данных.
CDP предлагается на пяти уровнях, начиная с базового и заканчивая исполнительным руководством.
Этот сертификат демонстрирует вашу способность устанавливать, управлять, отслеживать, переносить и устранять неполадки в технологии баз данных SAP.