Meta выложила в открытый доступ ИИ-технологию для перевода текстов на 200 языков

У многоязычной модели более 50 миллиардов параметров, ее обучали с помощью суперкомпьютера Research SuperCluster.

Достижения в этой области позволят выполнять более 25 миллиардов переводов в день в приложениях компании.

Это часть проекта No Language Left Behind, который компания анонсировала в начале 2022 года. В частности, модель NLLB-200 может выполнять «высококачественные» переводы на 55 африканских языков.

Модель уже тестируется в проекте, который помогает редакторам «Википедии» переводить статьи на другие языки.

Источник: vc.ru