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Meta создаст самый быстрый в мире суперкомпьютер на основе искусственного интеллекта
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Сегодня в 09:42

Meta создаст самый быстрый в мире суперкомпьютер на основе искусственного интеллекта

Компания Meta объявила о создании суперкомпьютера, который предназначен для обучения искусственного интеллекта. К середине 2022 года он станет самым быстрым из всех подобных устройств в мире.

Система получила название AI Research SuperCluster. Она уже начала работу, но ожидает улучшений и дополнений.



Цель корпорации — создать нейросети, способные обучаться на триллионах параметров при помощи данных объемом до одного эксабайта. Это беспрецедентный размер: он равен 1 млрд гигабайт или 36 тыс. лет видео в высоком разрешении. На данный момент одной из самых мощных нейросетей называют Megatron Transformer — она обучена на основе 530 млрд параметров.

Источник: daily.afisha.ru

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#технологии #искуственныйинтеллект #нейросеть #суперкомпьютер #meta
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