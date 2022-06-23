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Meta расширит набор инструментов для монетизации в Instagram и Facebook
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Сегодня в 10:33

Meta расширит набор инструментов для монетизации в Instagram и Facebook

Компания расширит ассортимент инструментов монетизации для авторов контента — некоторые средства станут доступными большему числу блогеров. Ряд инструментов, вроде закрытых мероприятий, платных подписок останется бесплатным для инфлюенсеров до 2024 года.

Одним из новых инструментов монетизации станет маркетплейс в Instagram, на котором представители брендов смогут находить подходящих блогеров. Выбрав автора контента, представитель бренда сможет прямо через площадку отправить ему все необходимые материалы — в разделе личных сообщений Instagram появится папка, предназначенная для переговоров по данным вопросам, где блогеры смогут фильтровать свои предложения и проекты.

Еще одной инициативой станет программа Facebook Reels Play Bonus — она станет доступной большему числу авторов контента. Блогеры из Instagram получат возможность размещать свои короткие видео на Facebook и монетизировать их. На эту программу Meta выделила бюджет в $1 миллиард. Участвовать в ней смогут блогеры, которые за последние 30 дней разместили не менее 5 роликов и набрали не менее 100 000 просмотров, кроме того, они должны соответствовать требованиям политик монетизации Meta.

Подписчики также получат возможность выражать свою поддержку блогерам через виртуальные подарки в рамках программы Facebook Stars. Чтобы присоединиться к ней, блогер должен соответствовать требованиям политик монетизации Meta, проживать в регионе, где действует данная программа, а также набрать не менее 1000 подписчиков за последние 60 дней.

Источник: 3dnews.ru

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