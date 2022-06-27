Meta ожидает, что к 2030 году миллиард людей будет пользоваться метавселенной

CEO Meta Марк Цукерберг считает, что к 2030 году в метавселенную войдет миллиард человек.

Он также подчеркнул, что продажа цифрового контента в метавселенной принесет компании сотни миллиардов долларов. Meta уже инвестировала миллиард долларов в исследования и разработку аппаратного и программного обеспечения. Оно работает как с виртуальной, так и с дополненной реальностью.

Meta создает сервисы, которые удовлетворяют потребности пользователей. Монетизация подключается только после масштабирования платформы до миллиарда или более человек.

Это значит, что в ближайшие десять лет компании и потребители могут подключиться к недорогой метавселенной, прежде чем Meta монетизирует ее.

Источник: incrussia.ru