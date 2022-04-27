Meta откроет первый розничный магазин с «умными» и VR-устройствами в мае

Компания Meta откроет первый розничный магазин Meta Store 9 мая. Магазин будет расположен в кампусе компании в городе Берлингейм, Калифорния, где находится подразделение Reality Labs, занимающееся развитием метавселенной.

Посетители Meta Store смогут протестировать устройства Meta, включая «умный» дисплей с голосовым помощником Portal, гарнитуру виртуальной реальности Quest 2 и «умные» очки Ray-Ban Stories.

С помощью Portal гости проверят функцию видеозвонков. В шлеме Quest 2, который ранее продавался под брендом Oculus, посетители сыграют в такие VR-игры, как музыкальная Beat Saber, фитнес Supernatural, GOLF+ и Real VR Fishing.

Кроме того, они получат 30-секундный ролик смешанной реальности, показывающий, как они играют в Quest 2. «Умные» очки Ray-Ban позволяют снимать и делиться видео с помощью встроенных камер.

Meta Store будет открыт с 11:00 до 18:00 с понедельника по пятницу.

Источник: incrussia.ru