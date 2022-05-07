Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
meta-budet-platit-avtoram-za-original-nyy-kontent-v-facebook-reels
Meta будет платить авторам за оригинальный контент в Facebook Reels
51
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:58

Meta будет платить авторам за оригинальный контент в Facebook Reels

Meta объявила, что авторы оригинального контента для сервиса коротких видео Facebook Reels, смогут зарабатывать до $4000 в месяц.

Каждый месяц авторы смогут участвовать в предлагаемых компанией испытаниях, которые следуют друг за другом. Например, создатель контента сможет сначала заработать $20 долларов, если по крайней мере пять его видео получат 100 просмотров каждый. После достижения этой цели пользователь получает возможность перейти к другому испытанию. Например, набрать в 20 роликах по 500 просмотров в каждом, за что получит бонус в $100.

В настоящее время для участия в программе Reels Bonus приглашены только избранные авторы. Постепенно она будет доступна широкому кругу авторов.

Источник: 3dnews.ru

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#facebook #заработок #блогеры #reels #meta
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
29 июля в Астане пройдет Кубок Азии по триатлону
2040
Названы лучшие города для жизни в 2021 году
1650
Вышел трейлер мини-сериала «Вокруг света за 80 дней»
624
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.