Meta будет платить авторам за оригинальный контент в Facebook Reels

Meta объявила, что авторы оригинального контента для сервиса коротких видео Facebook Reels, смогут зарабатывать до $4000 в месяц.

Каждый месяц авторы смогут участвовать в предлагаемых компанией испытаниях, которые следуют друг за другом. Например, создатель контента сможет сначала заработать $20 долларов, если по крайней мере пять его видео получат 100 просмотров каждый. После достижения этой цели пользователь получает возможность перейти к другому испытанию. Например, набрать в 20 роликах по 500 просмотров в каждом, за что получит бонус в $100.

В настоящее время для участия в программе Reels Bonus приглашены только избранные авторы. Постепенно она будет доступна широкому кругу авторов.

Источник: 3dnews.ru