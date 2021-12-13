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Места для своих в Лос-Анджелесе: где найти проверенные места и русскоязычных знакомых
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14.12.2020

Места для своих в Лос-Анджелесе: где найти проверенные места и русскоязычных знакомых

Валерия, город — Лос-Анджелес, @nika_losangeles


Валерия.jpg

Я родом из Киева, живу в Лос-Анджелесе почти 6 лет. У меня небольшая студия по наращиванию ресниц в Голливуде — @v_beauty_studio_la. Обожаю путешествовать и показывать в блоге новые и необычные места.

Где купить продукты


Мы с мужем живем в районе West Hollywood — самом русскоговорящем районе Лос-Анджелеса. Это не самое чистое и безопасное место, но здесь можно встретить много соотечественников.

В нашем районе есть много магазинов с отечественными продуктами: «Каштан», «Шалом», «Карпаты» и «Одесса». А органическое мясо, овощи и фрукты мы покупаем в магазине Whole Foods.

Где поесть


В Лос-Анджелесе огромное количество ресторанов с разнообразной кухней. Из любимых — японские, тайские, мексиканские и итальянские. Также здесь большой выбор морепродуктов.

Шопинг и уход за собой


Для девушек из стран СНГ важен внешний вид, поэтому качественный сервис в приоритете. Смело скажу, что лучшие косметологи, мастера по маникюру, педикюру, ресницам и макияжу в Лос-Анджелесе — это наши соотечественницы. Советую мастеров @wownails_la, @victoria.esthetician и @makeup_katerina.tos.

В двух часах от города есть крутой аутлет — Cabazon DesertHills Outlets, там всегда можно найти брендовую одежду и масс-маркет по доступным ценам.

Места для прогулок


Чаще всего мы проводим выходные у океана. Мои любимые пляжи — Laguna Beach, Malibu Beach и Manhattan Beach.

Нравится парк возле In-N-Out Burger, около аэропорта, где самолеты садятся прямо над головой. Это незабываемое зрелище.

Почти каждые выходные мы выбираемся из города. В двух с половиной часах от Лос-Анджелеса находится Palm Springs, Joshua Tree, San Diego, Santa Barbara, Las Vegas и Carmel. Каждое место — особенное. Штат Калифорния, прекрасен тем, что рядом есть и горы, и пустыня, и океан.

Общение с соотечественниками


Все наши друзья — русскоговорящие. Мы ходим друг к другу в гости, встречаемся в ресторанах, на природе, путешествуем вместе. На русских вечеринках и концертах можно встретить весь русскоговорящий Лос-Анджелес.

Арсений Христенко, 28 лет, город — Лос-Анджелес, Music Video Director, @directedbyari


Арсений Христенко.jpeg

Лос-Анджелес — это тот город, где я давно хотел оказаться. Здесь есть пальмы, горы, океан и индустрия кино, из-за которой я приехал. Управляю видео-продакшном Flexible Meaning, о чем рассказываю на своем YouTube-канале «АриДзен».

Где купить продукты


Лос-Анджелес делится на определенные районы. В зависимости от того, где вы планируете жить, вы можете увидеть Голливуд, как из фильмов и трущобы.

Когда я жил в Koreаtown, ходил за продуктами в Food ForLess. Но если бы я жил в West Hollywood или Beverly Hills, выбирал бы между между Ralphs, Trader Joe`s и WholeFoods. Последний считается наиболее престижным среди американцев, там огромное разнообразие качественных товаров и органической пищи, что считается здесь полезным.

Где поесть


Лос-Анджелес — контрастный. Здесь найдется место и тем, кто любит «посидеть под деревом» в тишине и покое, и тем, кто приезжает за насыщенной жизнью и развлечениями.

В Калифорнии я перестал есть мясо, но все-таки скучаю поIn-N-Out. Это одна из лучших бургерных в Америке, где каждый ингредиент готовит отдельный человек. От этого бургер чувствуется на все 100%.

Шопинг и уход за собой


В Лос-Анджелесе — огромный выбор магазинов и брендов. Все ограничивается вашим настроением и кошельком. Если с долларами на «ты», рекомендую прогуляться по RodeoDrive — это один из самых престижных и богатых торговых районов Беверли.

Места для прогулок


В этом городе я нахожу баланс между трудовыми буднями и отдыхом. Люблю проводить время в Elysian Park, недалеко от Даунтауна. Это спокойное место, куда можно прийти с семьей. Я нашел там укромный уголок на вершине холма, где можно любоваться городом на закате. Наблюдать за городским трафиком с красно-желтыми огнями, центром города и калифорнийским холмистыми пейзажем.

Общение с соотечественниками


При переезде многие переживают об адаптации, поэтому приезжают в крупные города. Это возможность влиться в «наше» сообщество, разбавляя его американским бытом. В Лос-Анджелесе большое русское комьюнити. Я нашел много друзей, нас объединяет тоска по родной стране. Вместе легче переживать проблемы.

Как ни крути, живя здесь, постепенно становишься американцем, но мы продолжаем любить места, где выросли и помнить об этом.

Айзат Миралиева, 27 лет, город — Лос-Анджелес, мастер по наращиванию ресниц, @sagyndykovnaaa


Айзат Миралиева.jpg

Я из города Сарыагаш, Казахстан. Работаю мастером по наращиванию ресниц и живу в Лос-Анджелесе.

Где купить продукты


Продукты я покупаю в разных местах, в зависимости от бюджета. Например, в магазинах органических продуктов как Whole Foods, цены оправданно выше. Поэтому я чередую бюджетные и недорогие. Как альтернатива, мне нравится Costco. А мясо я покупаю только в Kasturi, так как у них халяльная продукция.

Где поесть


Жизнь в городе динамична и интересна, каждый найдет что-то интересно. Я люблю Штаты за разнообразие, поэтому у меня нет определенного любимого места. Выбор кафе зависит от предпочтений и бюджета каждого.

Шопинг и уход за собой


Для косметических процедур нахожу соотечественников и выходцев из стран СНГ. У нас больше общего, и мне легче объяснить, что нужно. А качество работы всегда радует.

Весь мой гардероб состоит из вещей масс-маркета — это Zara, HM, Topshop и другие. Косметику я заказываю онлайн в магазине Sephora.

Места для прогулок


В Лос-Анджелесе много красивых мест. Это не город в обычном понимании, он состоит из больших и маленьких районов.

Мне нравится гулять по Санта-Монике. Там особенная атмосфера, а Лос-Анджелес выглядит как в фильмах.

Любимое место для пеших прогулок — Hilltop Park. Оттуда открывается невероятный вид на город во время заката.

Общение с соотечественниками


Большинство моих друзей в Лос-Анджелесе — соотечественники, с которыми мы поддерживаем близкие отношения. Собираемся на праздники, например, на День Независимости и Наурыз. На таких встречах все рады друг другу.

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