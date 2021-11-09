Менеджер по туризму и управляющий отелем: 10 вакансий в сфере туризма

Менеджер по туризму в Aydana Tour Astana
Город: Нур-Султан
Обязанности:
— продажа туров
— бронирование туров, авиабилетов, оформление сопутствующей документации и услуг
— выполнение плана продаж
— предоставление клиентам всей информации по туру и оказание сервиса на самом высоком уровне
— ведение отчетности по продажам.
Требования:
— стремление работать и зарабатывать
— опыт работы в туристической сфере обязателен
— обладание базовым навыком продаж и желание развивать его
— высокие коммуникативные навыки, умение расположить к себе.
Менеджер по работе с турагентствами в «КазТур»
Город: Алматы
Алматы, улица Жарокова, 318
Обязанности:
— обработка запросов от турагентств по почте, Skypе, Bitrix
— консультация агентств по турам на чартере, блоках и регулярных рейсах
— контроль своевременной выписки билетов и оплаты тура агентством
— контроль и своевременное уведомление агента об изменении времени вылета
— решение конфликтных и проблемных ситуаций с агентом.
Требования:
— опыт работы в туризме от одного года
— продвинутый пользователь Excel
— навыки ведения деловой переписки и телефонных переговоров.
Менеджер по туризму в «Поехали с нами»
Город: Алматы
Обязанности:
— работа со входящими, горячими заявками от туристов
— продажа пакетных туров по открытым направлениям
— ведение клиента до завершения продажи тура.
Требования:
— опыт работы менеджером по туризму от одного года
— знание основных направлений
— комиссия от продажи туров более 500 000 тг в месяц
— способность вести от 8 туристов одновременно
— способность обрабатывать от 5 новых заявок в день.
Специалист визового отдела в Premium Travel Company
Город: Алматы
Обязанности:
— оформление виз
— заполнение анкет
— работа с посольствами.
Требования:
— образование профильное
— опыт визовой работы от двух лет
— знание тонкостей и правил работы с посольствами
— знание английского языка.
Главный бухгалтер в туристическую компанию Crown Star
Город: Алматы
Обязанности:
— осуществлять организацию бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности и контроль за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью собственности предприятия
— обеспечивать составление баланса и оперативных сводных отчетов о доходах и расходах средств, об использовании бюджета, другой бухгалтерской и статистической отчетности, представление их в установленном порядке в соответствующие органы.
Требования:
— высшее экономическое/финансовое образование
— знание бухгалтерского, налогового и управленческого учета
— продвинутый пользователь Excel
— опыт работы в туризме не менее трех лет.
Операционный директор компании в сфере экотуризма
Город: Алматы
Обязанности:
— трудиться в команде профессионалов и в стартапе по управлению двумя национальными парками
— развивать экологический туризм.
— реализация проектов по созданию инфраструктуры на объектах
Требования:
— высшее образование: техническое или экономическое
— знание английского и казахского языков
— мультизадачность, ответственность, ориентация на результат, умение расставлять приоритеты
— организаторские способности, контроль исполнения решений, координация между вовлеченными сторонами.
Управляющий отелем в «РХМ Казахстан»
Город: Нур-Султан
Обязанности:
— обеспечение и организация эффективной деятельности объекта
— формирование бюджета, контроль работы всех служб отеля
— увеличение прибыли, улучшения качества и конкурентоспособности, соответствие предоставляемых услуг стандартам
— работа с сайтами онлайн бронирования, решение конфликтных ситуаций, взаимодействие с контролирующими органами
— соблюдение санитарно-технических и противопожарных требований.
Требования:
— опыт работы на руководящей должности в сфере гостеприимства приветствуется
— знания в сфере гостеприимства, менеджмента
— знание правовых документов, в сфере гостеприимства и гостиничного бизнеса, знание основ трудового законодательства, правил и норм охраны труда
— успешное внедрение и использование методов контроля качества, методов продвижения гостиничного продукта, гостиничного маркетинга
— коммуникабельность, дружелюбие, пунктуальность, ответственность, гибкость.
Старший администратор гостиничного комплекса в Боровом Rufus lodge
Город: Нур-Султан
Обязанности:
— руководство гостиничным комплексом в Боровом
— разработка плана издержек, оптимизация расходов, разработка мероприятий по увеличению рентабельности
— расчет, планирование, оптимизация затрат
— координация всех служб комплекса, контроль движения денежных средств
— управление персоналом, отбор, найм, обучение линейного персонала.
Требования:
— знание основ управления персоналом
— энергичность, нацеленность на результат, лидерские качества
— инициативность, хозяйственность, чистоплотность.
Исполнительный директор в гостиницу Kazakhfilm
Город: Алматы
Обязанности:
— заниматься развитием гостиничного комплекса Kazakhfilm
— участвовать в описании стандартов работы всей компании
— участвовать в подборе, обучении и адаптации сотрудников, анализе их продуктивности
— контролировать бухгалтерский учет и сдачу налоговой отчетности.
Требования:
— набрать новых сотрудников и усилить действующую команду
— уметь ставить задачи, направленные на улучшение гостиницы и добиваться, чтобы эти задачи были выполнены
— следить за тем, чтобы сотрудники не нарушали правила компании
— грамотно поставленная русская и казахская речь.
HR manager в «Роял Комфорт Астана»
Город: Нур-Султан
Обязанности:
— организация и управление всеми HR процессами компании
— поиск, подбор работников на вакантные должности, проведение собеседований, адаптация
— участие в определении потребности в обучении и развитии работников, организация обучения работников
— ведение полного кадрового делопроизводства.
Требования:
— высшее образование в области управления персоналом
— опыт работы в управлении персоналом не менее трех лет в гостиничном бизнесе
— знание современных методов поиска и отбора кадров, развития и обучения, мотивации, оценки и аттестации
— знание трудового законодательства, 1С кадры.