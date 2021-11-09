Менеджер по туризму и управляющий отелем: 10 вакансий в сфере туризма

Менеджер по туризму в Aydana Tour Astana





Город: Нур-Султан

Обязанности:

— продажа туров

— бронирование туров, авиабилетов, оформление сопутствующей документации и услуг

— выполнение плана продаж

— предоставление клиентам всей информации по туру и оказание сервиса на самом высоком уровне

— ведение отчетности по продажам.

Требования:

— стремление работать и зарабатывать

— опыт работы в туристической сфере обязателен

— обладание базовым навыком продаж и желание развивать его

— высокие коммуникативные навыки, умение расположить к себе.













Менеджер по работе с турагентствами в «КазТур »





Город: Алматы

Алматы, улица Жарокова, 318

Обязанности:

— обработка запросов от турагентств по почте, Skypе, Bitrix

— консультация агентств по турам на чартере, блоках и регулярных рейсах

— контроль своевременной выписки билетов и оплаты тура агентством

— контроль и своевременное уведомление агента об изменении времени вылета

— решение конфликтных и проблемных ситуаций с агентом.

Требования:

— опыт работы в туризме от одного года

— продвинутый пользователь Excel

— навыки ведения деловой переписки и телефонных переговоров.





Менеджер по туризму в «Поехали с нами »





Город: Алматы

Обязанности:

— работа со входящими, горячими заявками от туристов

— продажа пакетных туров по открытым направлениям

— ведение клиента до завершения продажи тура.

Требования:

— опыт работы менеджером по туризму от одного года

— знание основных направлений

— комиссия от продажи туров более 500 000 тг в месяц

— способность вести от 8 туристов одновременно

— способность обрабатывать от 5 новых заявок в день.





Специалист визового отдела в Premium Travel Company





Город: Алматы

Обязанности:

— оформление виз

— заполнение анкет

— работа с посольствами.

Требования:

— образование профильное

— опыт визовой работы от двух лет

— знание тонкостей и правил работы с посольствами

— знание английского языка.













Главный бухгалтер в туристическую компанию Crown Star





Город: Алматы

Обязанности:

— осуществлять организацию бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности и контроль за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью собственности предприятия

— обеспечивать составление баланса и оперативных сводных отчетов о доходах и расходах средств, об использовании бюджета, другой бухгалтерской и статистической отчетности, представление их в установленном порядке в соответствующие органы.

Требования:

— высшее экономическое/финансовое образование

— знание бухгалтерского, налогового и управленческого учета

— продвинутый пользователь Excel

— опыт работы в туризме не менее трех лет.





Операционный директор компании в сфере экотуризма





Город: Алматы

Обязанности:

— трудиться в команде профессионалов и в стартапе по управлению двумя национальными парками

— развивать экологический туризм.

— реализация проектов по созданию инфраструктуры на объектах

Требования:

— высшее образование: техническое или экономическое

— знание английского и казахского языков

— мультизадачность, ответственность, ориентация на результат, умение расставлять приоритеты

— организаторские способности, контроль исполнения решений, координация между вовлеченными сторонами.





Управляющий отелем в «РХМ Казахстан»





Город: Нур-Султан

Обязанности:

— обеспечение и организация эффективной деятельности объекта

— формирование бюджета, контроль работы всех служб отеля

— увеличение прибыли, улучшения качества и конкурентоспособности, соответствие предоставляемых услуг стандартам

— работа с сайтами онлайн бронирования, решение конфликтных ситуаций, взаимодействие с контролирующими органами

— соблюдение санитарно-технических и противопожарных требований.

Требования:

— опыт работы на руководящей должности в сфере гостеприимства приветствуется

— знания в сфере гостеприимства, менеджмента

— знание правовых документов, в сфере гостеприимства и гостиничного бизнеса, знание основ трудового законодательства, правил и норм охраны труда

— успешное внедрение и использование методов контроля качества, методов продвижения гостиничного продукта, гостиничного маркетинга

— коммуникабельность, дружелюбие, пунктуальность, ответственность, гибкость.













Старший администратор гостиничного комплекса в Боровом Rufus lodge





Город: Нур-Султан

​​​​Обязанности:

— руководство гостиничным комплексом в Боровом

— разработка плана издержек, оптимизация расходов, разработка мероприятий по увеличению рентабельности

— расчет, планирование, оптимизация затрат

— координация всех служб комплекса, контроль движения денежных средств

— управление персоналом, отбор, найм, обучение линейного персонала.

Требования:

— знание основ управления персоналом

— энергичность, нацеленность на результат, лидерские качества

— инициативность, хозяйственность, чистоплотность.





Исполнительный директор в гостиницу Kazakhfilm





Город: Алматы

Обязанности:

— заниматься развитием гостиничного комплекса Kazakhfilm

— участвовать в описании стандартов работы всей компании

— участвовать в подборе, обучении и адаптации сотрудников, анализе их продуктивности

— контролировать бухгалтерский учет и сдачу налоговой отчетности.

Требования:

— набрать новых сотрудников и усилить действующую команду

— уметь ставить задачи, направленные на улучшение гостиницы и добиваться, чтобы эти задачи были выполнены

— следить за тем, чтобы сотрудники не нарушали правила компании

— грамотно поставленная русская и казахская речь.





HR manager в «Роял Комфорт Астана»





Город: Нур-Султан

Обязанности:

— организация и управление всеми HR процессами компании

— поиск, подбор работников на вакантные должности, проведение собеседований, адаптация

— участие в определении потребности в обучении и развитии работников, организация обучения работников

— ведение полного кадрового делопроизводства.

Требования:

— высшее образование в области управления персоналом

— опыт работы в управлении персоналом не менее трех лет в гостиничном бизнесе

— знание современных методов поиска и отбора кадров, развития и обучения, мотивации, оценки и аттестации

— знание трудового законодательства, 1С кадры.