Мемы, словари, актуальные новости: самые популярные посты в @we_project

Делимся подборкой постов и видео, которые понравились нашим читателям больше всего.
Юмористический пост в честь Дня любви Козы-Корпеш и Баян-Сулу в Казахстане.
Охват: 1 069 000
Лайки: 54 000
Новость о братьях Асанбековых из Кыргызстана, которые дошли до полуфинала чемпионата мира по танцам в Париже.
Охват: 950 000
Лайки: 51 400
Жизненный юмор с Бредом Питтом в главной роли.
Охват: 634 000
Лайки: 27 200
Отрывок интервью Динары Сатжан с Маргуланом Сейсенбай.
Охват: 408 000
Лайки: 13 400
Новость о том, что Сагын Омирбайулы из Шымкента прошел в суперфинал девятого сезона шоу «Голос. Дети» и занял третье место.
Охват: 388 000
Лайки: 24 000
The Limba получил дом в элитном районе Алматы за фит.
Охват: 375 000
Лайки: 8800
Порция казахских слов и юмора.
Охват: 303 000
Лайки: 21 600
А это словарь на кыргызском языке.
Охват: 280 000
Лайки: 21 200
Вопросы, на которые так сложно найти ответы.
Охват: 275 000
Лайки: 16 800
Новая рубрика, которая понравилась нашим читателям.
Охват: 238 000
Лайки: 11 000
Еще несколько смешных иллюстраций для хорошего настроения.
Охват: 202 500
Лайки: 13 841
Еще была серия постов в стиле Yes, But для жителей Центральной Азии.
Охват: 201 000
Лайки: 12 900
Список вопросов, которые часто мучают жителей Казахстана и Центральной Азии.
Охват: 200 000
Лайки: 12 300
Ведь все любят котиков?
Охват: 193 900
Лайки: 10 600
Такие знакомые слова.
Охват: 193 000
Лайки: 21 600
Заряд хорошего настроения!
Охват: 191 800
Лайки: 12 500
Продолжаем нашу серию постов на разных языках.
Охват: 188 000
Лайки: 10 900
Порция мемов для вашего отличного настроения.
Охват: 175 000
Лайки: 11 800
Каждый узнает себя!
Охват: 161 600
Лайки: 10 800
Популярные мужские казахские имена и их сокращения.
Охват: 157 000
Лайки: 10 800
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