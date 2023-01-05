Мемы, словари, актуальные новости: самые популярные посты в @we_project

Делимся подборкой постов и видео, которые понравились нашим читателям больше всего.





Юмористический пост в честь Дня любви Козы-Корпеш и Баян-Сулу в Казахстане.

Охват: 1 069 000

Лайки: 54 000





Новость о братьях Асанбековых из Кыргызстана, которые дошли до полуфинала чемпионата мира по танцам в Париже.

Охват: 950 000

Лайки: 51 400





Жизненный юмор с Бредом Питтом в главной роли.

Охват: 634 000

Лайки: 27 200





Отрывок интервью Динары Сатжан с Маргуланом Сейсенбай.

Охват: 408 000

Лайки: 13 400





Новость о том, что Сагын Омирбайулы из Шымкента прошел в суперфинал девятого сезона шоу «Голос. Дети» и занял третье место.

Охват: 388 000

Лайки: 24 000





The Limba получил дом в элитном районе Алматы за фит.

Охват: 375 000

Лайки: 8800





Порция казахских слов и юмора.

Охват: 303 000

Лайки: 21 600





А это словарь на кыргызском языке.

Охват: 280 000

Лайки: 21 200





Вопросы, на которые так сложно найти ответы.

Охват: 275 000

Лайки: 16 800





Новая рубрика, которая понравилась нашим читателям.

Охват: 238 000

Лайки: 11 000





Еще несколько смешных иллюстраций для хорошего настроения.

Охват: 202 500

Лайки: 13 841





Еще была серия постов в стиле Yes, But для жителей Центральной Азии.

Охват: 201 000

Лайки: 12 900





Список вопросов, которые часто мучают жителей Казахстана и Центральной Азии.

Охват: 200 000

Лайки: 12 300





Ведь все любят котиков?

Охват: 193 900

Лайки: 10 600





Такие знакомые слова.

Охват: 193 000

Лайки: 21 600





Заряд хорошего настроения!

Охват: 191 800

Лайки: 12 500





Продолжаем нашу серию постов на разных языках.

Охват: 188 000

Лайки: 10 900





Порция мемов для вашего отличного настроения.

Охват: 175 000

Лайки: 11 800





Каждый узнает себя!

Охват: 161 600

Лайки: 10 800





Популярные мужские казахские имена и их сокращения.

Охват: 157 000

Лайки: 10 800





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