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  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Медицина, литература, химия: достижения соотечественников в сфере науки в 2021 году
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Сегодня в 19:45

Медицина, литература, химия: достижения соотечественников в сфере науки в 2021 году

Асель Сартбаева


Asel Sartbaeva.jpg

Ученый-химик из Кыргызстана получила финансирование для разработки метода стабилизации вакцины во время транспортировки и хранения. Проект финансирует программа ICURe, которая занимается поддержкой университетских исследований.

Также девушка стала Послом программы ЮНИСЕФ «Девочки в науке» в Кыргызстане. Британская корпорация FDM наградила Асель премией Every woman in technologyawards и назвала ее женщиной года.


Галымжан Габдрешов, Linkedin


Галымжан Габдрешов

Галымжан Габдрешов — ученый, который проводит исследования в области инклюзивных технологий. Он создает и внедряет новые уникальные девайсы для слабовидящих и незрячих людей.

Проект Sezual основан на технологии, которая помогает слабовидящим и незрячим людям обрести альтернативное зрение, основанное на активной звуковой биолокации. Команда проекта уже получила поддержку от Всемирного Банка и планирует производить линейку аппаратов в США.


Inom Juramurodov и Komiljon Tojibaev


Таджибаев Комилжон.jpg

Группа ученых Института ботаники Академии наук Узбекистана выявила новый вид растения — Hedysarumsunhangii Juramurodov & Tojibaev, 2021. Его относят к роду вербейниковых, семейства бобовых. Впервые куст обнаружили в 2019 году, но его исследованием занимались в течение двух лет.


Асхат Жумабеков, @askhat_zhumabekov


Асхат Жумабеков.jpg

Асхат Жумабеков попал в Топ-50 лучших учителей мира Global Teacher Prize Фонда Варки. Он работает учителем физики в НИШ в Семее. Впервые Казахстан представили на международном конкурсе среди педагогов. На участие в Глобальной премии участников отбирали по заявкам из 121 страны мира.


Жанат Махатаева, @zhanat.makhataeva


Жанат Махатаева.jpg

Научный сотрудник Института умных систем и искусственного интеллекта стала первой казахстанкой, удостоенной стипендии Microsoft Research PhD Fellowship.

Жанат проводит исследования в лабораториях Назарбаев Университета ARMS и ISSAI. Ее работа сосредоточена на улучшении человеческой памяти и восприятия с помощью дополненной реальности и искусственного интеллекта.


Мария Колесникова, Facebook


Мария Колесникова.jpg

Председатель экологической организации Move Green Мария Колесникова получила премию ООН: «Защитник Земли». Это одна из самых престижных наград ООН в сфере охраны окружающей среды, которая была учреждена в 2005 году. Кыргызстанка стала самой молодой лауреаткой в этом году.

Move Green — это молодежное экологическое движение в Кыргызстане, которое занимается волонтерскими проектами и работает над повышением грамотности населения в области защиты экологии.


Диана Светличная, Facebook


Диана Светличнaя.jpg

Кыргызстанка стала номинантом премии имени Эрнеста Хемингуэя по версии журнала «Новый свет». Данная литературная премия была учреждена в Торонто и выдается с 2015 года. Ее цель — поддержать русскоязычных авторов, которые стремятся найти новые художественные формы.

Рассказ Дианы называется «Молдаванка» и участвует в премии в секции короткой прозы. Имена лауреатов будут известны в январе 2022 года.


Амангельды Саданов


Амангельды Саданов.jpg

Ученый, доктор биологических наук, профессор, Генеральный директор «Научно-производственного центра микробиологии и вирусологии». Был отмечен в 2021 году за то, что сформировал научную школу, которая изучает актуальные для страны направления: биотехнологию и микробиологию почв. Также получил государственную награду от Президента Казахстана.

Источники: 24.kg, uz.sputniknews.ru

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