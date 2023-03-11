Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
mayli-sayrus-predstavila-novyy-al-bom-endless-summer-vacation
Майли Сайрус представила новый альбом Endless Summer Vacation
152
/
Новости

Сегодня в 11:48

Майли Сайрус представила новый альбом Endless Summer Vacation

Американская певица Майли Сайрус презентовала новый альбом под названием Endless Summer Vacation. В него вошло 13 композиций, среди которых уже известные хиты, такие, как Flowers и Muddy Feet.

Также в пластинке есть работа с певицей Sia и исполнительницей Брэнди Карлайл.

Кроме того, вместе с релизом альбома, Майли презентовала и черно-белый клип к песне River.

Продюсерами пластинки стали Kid Harpoon и Тайлер Джонсон, которые сотрудничают с Гарри Стайлсом.

Альбом Endless Summer Vacation — дебютный релиз под руководством лейбла Columbia Records, с которым Сайрус подписала контракт после ухода из RCA Records в 2021 году.

Источник: life.fakty.com

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#музыка #клип #музыкальныйальбом #чтопослушать #майлисайрус
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Jaguar будет выпускать только электрические автомобили к 2025 году
1632
Автоматический перевод текста и 15-кратный зум: Xiaomi представила «умные» очки Mijia...
1250
Telegram запустил расшифровку видеосообщений в мессенджере
706
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.