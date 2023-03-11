Майли Сайрус представила новый альбом Endless Summer Vacation

Американская певица Майли Сайрус презентовала новый альбом под названием Endless Summer Vacation. В него вошло 13 композиций, среди которых уже известные хиты, такие, как Flowers и Muddy Feet.

Также в пластинке есть работа с певицей Sia и исполнительницей Брэнди Карлайл.

Кроме того, вместе с релизом альбома, Майли презентовала и черно-белый клип к песне River.

Продюсерами пластинки стали Kid Harpoon и Тайлер Джонсон, которые сотрудничают с Гарри Стайлсом.

Альбом Endless Summer Vacation — дебютный релиз под руководством лейбла Columbia Records, с которым Сайрус подписала контракт после ухода из RCA Records в 2021 году.

Источник: life.fakty.com