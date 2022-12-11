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«Матча Чай», «Доча» и еще 15 новых треков от артистов из Центральной Азии за прошедший месяц
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Вчера в 17:45

«Матча Чай», «Доча» и еще 15 новых треков от артистов из Центральной Азии за прошедший месяц

Рассказываем, какие новые треки выпустили артисты из Центральной Азии в ноябре и в декабре.

Dequine — «Матча Чай»

Главный хит этого месяца — «Матча Чай» от Dequine. Песня взорвала TikTok и быстро стала трендом.


Jah Khalib — «Доча»

Премьера песни «Доча» состоялась в первый день зимы. Добрая и нежная песня сразу полюбилась слушателям, а строчки трека быстро остаются в памяти.


Kenjebek Nurdolday — «Шоколад»



Песня молодого артиста занимала высокие места в музыкальных чартах на протяжении нескольких недель.


Ayau, Shiza, M'Dee — basqany :(



basqany :( — песня, написанная Ayau в коллаборации с M’Dee и хип-хоп исполнителем Shiza.

Для Ayau это первый фит с M’Dee, а для M’Dee —первый трек на казахском языке. В песне артисты рассказывают про расставание и чувства, которые они испытывали.


НАZИМА — «Отпусти»


Месяц назад певица NAZИМА выпустила новый трек «Отпусти». Слушатели оставляют позитивные комментарии под видео с премьерой трека.


Akha — «Солнце взойдет»


В ноябре Akha порадовал слушателей новой песней. Трек называется «Солнце взойдет». С ним же музыкант выступил на проекте OYU Live.


Amre — «Арман қыз»


Известный певец и финалист российского проекта «Голос» выпустил новую песню на казахском языке «Арман қыз».


Amirchik — «Минимум раз»


Песня появились в сети неделю назад, но несмотря на это, многие слушатели уже выучили слова трека.


ARUT, THE LIMBA — PROOF


Тот самый фит, который наделал шум в социальных сетях. The Limba сделал фит с предпринимателем Арутом, а взамен тот подарил дом в элитном районе Алматы для мамы артиста из Казахстана.


ABILEXX, Say Mo — «Дай мне»


«Лям» еще играет в голове, а Say Mo вместе с ABILEXX уже врывается в чарты с новой песней «Дай мне».


Adil feat.RaiM — «Как обычно»


Adil feat.RaiM выпустили фит. Это трек «Как обычно», который понравился аудитории.


Fatbelly ft. Ulukmanapo — «42»


Новый трек Fatbelly «42», записанный совместно с Ulukmanapo, крутится на репите на радио страны со дня выхода.


Океан (Тихий) — «Красота»


Новая песня певца мгновенно полюбилась фанатами своим мотивом и стала узнаваемой в Кыргызстане. Песня попала в лидеры музыкальных чартов.


Javohir Qahhorov — Taqdir


Талантливый молодой человек из Узбекистана Javohir Qahhorov недавно выпустил новую песню, которая полюбилась многим своим мотивом и задумкой клипа.


ALPHA — SÓZ BERE ALMAIM


Группа Alpha, состоящая из талантливых казахских Q-pop-артистов, выпустила трек Soz bere almaim.


Moreart, Jaman T — Wakanda


Moreart и Jaman T выпустили совместный трек Wakanda. Релиз совпал с выходом фильма «Черная Пантера: Ваканда навсегда», прокат которого стартовал в казахстанских кинотеатрах 10 ноября.


Rusha, M'Dee — Qolshatyr


Лейбл «Закрытый клуб» представил нового артиста — Rusha. Дебют состоялся релизом совместной песни M’Dee и Rusha Qolshatyr.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.