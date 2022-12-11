«Матча Чай», «Доча» и еще 15 новых треков от артистов из Центральной Азии за прошедший месяц

Рассказываем, какие новые треки выпустили артисты из Центральной Азии в ноябре и в декабре.
Dequine — «Матча Чай»
Главный хит этого месяца — «Матча Чай» от Dequine. Песня взорвала TikTok и быстро стала трендом.
Jah Khalib — «Доча»
Премьера песни «Доча» состоялась в первый день зимы. Добрая и нежная песня сразу полюбилась слушателям, а строчки трека быстро остаются в памяти.
Kenjebek Nurdolday — «Шоколад»
Песня молодого артиста занимала высокие места в музыкальных чартах на протяжении нескольких недель.
Ayau, Shiza, M'Dee — basqany :(
basqany :( — песня, написанная Ayau в коллаборации с M’Dee и хип-хоп исполнителем Shiza.
Для Ayau это первый фит с M’Dee, а для M’Dee —первый трек на казахском языке. В песне артисты рассказывают про расставание и чувства, которые они испытывали.
НАZИМА — «Отпусти»
Месяц назад певица NAZИМА выпустила новый трек «Отпусти». Слушатели оставляют позитивные комментарии под видео с премьерой трека.
Akha — «Солнце взойдет»
В ноябре Akha порадовал слушателей новой песней. Трек называется «Солнце взойдет». С ним же музыкант выступил на проекте OYU Live.
Amre — «Арман қыз»
Известный певец и финалист российского проекта «Голос» выпустил новую песню на казахском языке «Арман қыз».
Amirchik — «Минимум раз»
Песня появились в сети неделю назад, но несмотря на это, многие слушатели уже выучили слова трека.
ARUT, THE LIMBA — PROOF
Тот самый фит, который наделал шум в социальных сетях. The Limba сделал фит с предпринимателем Арутом, а взамен тот подарил дом в элитном районе Алматы для мамы артиста из Казахстана.
ABILEXX, Say Mo — «Дай мне»
«Лям» еще играет в голове, а Say Mo вместе с ABILEXX уже врывается в чарты с новой песней «Дай мне».
Adil feat.RaiM — «Как обычно»
Adil feat.RaiM выпустили фит. Это трек «Как обычно», который понравился аудитории.
Fatbelly ft. Ulukmanapo — «42»
Новый трек Fatbelly «42», записанный совместно с Ulukmanapo, крутится на репите на радио страны со дня выхода.
Океан (Тихий) — «Красота»
Новая песня певца мгновенно полюбилась фанатами своим мотивом и стала узнаваемой в Кыргызстане. Песня попала в лидеры музыкальных чартов.
Javohir Qahhorov — Taqdir
Талантливый молодой человек из Узбекистана Javohir Qahhorov недавно выпустил новую песню, которая полюбилась многим своим мотивом и задумкой клипа.
ALPHA — SÓZ BERE ALMAIM
Группа Alpha, состоящая из талантливых казахских Q-pop-артистов, выпустила трек Soz bere almaim.
Moreart, Jaman T — Wakanda
Moreart и Jaman T выпустили совместный трек Wakanda. Релиз совпал с выходом фильма «Черная Пантера: Ваканда навсегда», прокат которого стартовал в казахстанских кинотеатрах 10 ноября.
Rusha, M'Dee — Qolshatyr
Лейбл «Закрытый клуб» представил нового артиста — Rusha. Дебют состоялся релизом совместной песни M’Dee и Rusha Qolshatyr.