Масштабные гастроли «Астана Балет» в Алматы

С 13 по 22 мая театр «Астана Балет» выступит с гастролями в Алматы в рамках X юбилейного сезона. Столичный коллектив представит свои свежие премьеры и знаковые спектакли, любимые столичным зрителем. Это уникальная возможность окунуться в мир классической красоты и насладиться неповторимой атмосферой балетного искусства и симфонической музыки.

13 и 14 мая в рамках фестиваля Ballet Globe на сцене Almaty Theatre прима-балерина Мариинского театра, лауреат престижных театральных премий «Золотая Маска», «Бенуа танца», «Золотой софит» Диана Вишнева исполнит роль роковой красавицы Кармен в легендарной «Кармен-сюите», которая пройдет в сопровождении живого оркестра.

Помимо этого, 13 мая будет представлен балет «Серенада», поставленный Баланчиным в Америке, признанный шедевр неоклассической хореографии, а 14 мая — культовый балет «Падшие ангелы» И.Килиана, один из самых необычных опусов из цикла черно-белых балетов известного хореографа был поставлен в 1989 году и с тех пор является несомненным бестселлером в мире танца.

16 мая в Almaty Theatre состоится творческий вечер известной казахстанской исполнительницы Карины Абдуллиной, в котором гармонично переплетается музыка и балет.

19 и 20 мая на сцене Almaty Theatre по уже сложившейся традиции коллектив представит свою недавнюю премьеру «Шелковый путь» Мукарам Авахри на либретто известного поэта, кинорежиссера Бахыта Каирбекова.

22 мая в театр оперы и балета им. Абая состоится концерт казахстанской группы URKER и симфонического оркестра театра «Астана Балет», который с огромным успехом прошел в столице. Публику ожидает высокий профессионализм, живое звучание, мощная энергетика и всем известные хиты в новом, симфоническом звучании.