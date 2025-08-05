Marvel во Франции запустили уникальную кампанию для «Фантастической четверки»

Во Франции придумали интересный способ продвижения фильма «Фантастическая четверка: первые шаги». Зрителям предложили снять клавишу F4 с клавиатур ноутбуков и компьютеров. Клавишу нужно было принести в студию, где ее кастомизировали под мерч «Фантастический четверки», перекрашивая в синий цвет и наклеивая логотип фильма — большую цифру 4. После, клавишу помещали за стекло для сохранения и этот сувенир являлся проходным билетом на специальный показ фильма в Париже. Онлайн-пользователям предложили нажать 4 раза на клавишу F4, зайдя на специальный сайт. Так они получали шанс выиграть билеты в кино.

Источник: adindex.ru

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