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Marvel представила новый тизер сериала «Мисс Марвел»
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Сегодня в 09:20

Marvel представила новый тизер сериала «Мисс Марвел»

Студия Marvel выпустила новый тизер, посвященный грядущему сериалу «Мисс Марвел». В нем авторы показывают способности героини Камалы Хан, а также напоминают о том, что премьера состоится уже через месяц — 8 июня 2022 года.



Главную роль играет актриса пакистанского происхождения. Сериал снят по мотивам комикса 2013 года о Камале Хан, пакистанско-американского подростка из Нью-Джерси. Героиня была обычной фанаткой Капитан Марвел и других суперегеров, которая в один день получила суперспособности.

Шоураннером выступила Биша К. Али. После сериала «Мисс Марвел» Камала Хан должна появиться в фильме «Марвелы», чей выход запланирован на 2023 год.

Источник: kanobu.ru

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