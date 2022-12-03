Marvel показала трейлер «Стражей Галактики-3»

На YouTube-канале Marvel Entertainment появился трейлер фильма «Стражи Галактики-3», который выйдет в кинотеатрах 5 мая 2023 года.

Картину снял режиссер Джеймс Ганн. Третья часть кинофраншизы расскажет о происхождении енота Ракеты, подвергшегося экспериментам в детстве, и возвращении Гаморы.

В ленте можно будет увидить Криса Пратта, Зои Салдану, Дейва Баутисту, Вина Дизеля, Брэдли Купера, Уилла Полтера и Карен Гиллан. Также в триквеле появится Уилл Полтер — он исполнит роль Адама Уорлока.