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Marvel показала трейлер «Стражей Галактики-3»
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Сегодня в 09:51

Marvel показала трейлер «Стражей Галактики-3»

На YouTube-канале Marvel Entertainment появился трейлер фильма «Стражи Галактики-3», который выйдет в кинотеатрах 5 мая 2023 года.



Картину снял режиссер Джеймс Ганн. Третья часть кинофраншизы расскажет о происхождении енота Ракеты, подвергшегося экспериментам в детстве, и возвращении Гаморы.

В ленте можно будет увидить Криса Пратта, Зои Салдану, Дейва Баутисту, Вина Дизеля, Брэдли Купера, Уилла Полтера и Карен Гиллан. Также в триквеле появится Уилл Полтер — он исполнит роль Адама Уорлока.

Источник: daily.afisha.ru
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