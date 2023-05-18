Marvel объявила даты премьеры второго сезона «Локи» и сериала «Эхо»

Первым делом поклонники увидят второй сезон «Локи». Его трейлер слили еще осенью прошлого года. Тогда фрагменты из грядущих серий показали на выставке D23 Expo 2022, и видео незамедлительно утекло в интернет. С тех самых пор никакими промо создатели не баловали. Бог хитрости и обмана засветился разве что в тизере премьер Disney. Сейчас уже ясно, что Том Хиддлстон отправится разбираться с хаосом мультивселенной 6 октября.

29 ноября выйдет «Эхо». Это спин-офф «Соколиного глаза», который посвящен Майе Лопес — мастеру боевых искусств с нарушениями слуха. В сериале про лучника Клинта Бартона она выступала в качестве антагонистки и возглавляла мафиозную группировку, но потом узнала трагическую правду о своей семье и сняла с себя все полномочия. В сольнике Майя отправится на родину, чтобы восстановить душевное равновесие и наладить связь с индейскими корнями. Однако потом она, видимо, вернется в Нью-Йорк с целью отомстить своему бывшему покровителю. Эхо вновь сыграет Алаква Кокс. Помимо нее, в сериале можно будет увидеть Винсента Д’Онофрио в образе устрашающего преступного авторитета Уилсона Фиска и Чарли Кокса в костюме Сорвиголовы.

Источник: srsly.ru