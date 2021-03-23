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mars-sozdala-robota-kotoryy-ezdit-za-pokupatelyami-v-magazine-i-predlagaet-im-sladosti
Mars создала робота, который ездит за покупателями в магазине и предлагает им сладости
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Сегодня в 10:36

Mars создала робота, который ездит за покупателями в магазине и предлагает им сладости

Компания Mars, владеющая брендами Bounty, M&M’s, Skittles, Twix и другими, разработала автономного робота, который ездит за покупателями в магазине и предлагает им шоколадки, конфеты, жвачки и снэки. Так компания не только повышает продажи сладостей, но и собирает данные о передвижениях покупателей.

Робот, разработанный Mars Wrigley совместно с компаний Savioke, получил прозвище Smiley. У него нет лица, робот больше похож на полку с продуктами, которая движется за покупателями.

Источник: incrussia.ru

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#бизнес #бренд #робот #mars
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