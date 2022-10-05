Маркетологи о том, как находить новых клиентов, если ты фрилансер

Мы пообщались с маркетологами из стран Центральной Азии и узнали об особенностях их работы на фрилансе.​





Алена Габ, 27 лет, город — Астана, маркетолог, @alyona_gab

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О себе

Я digital-маркетолог. В этой сфере работаю с 2015 года. Начинала с SMM, потом год трудилась в Москве в сфере контекстной рекламы. По возвращении в Астану продолжила карьеру как фрилансер.​

О работе на фрилансе​

Маркетолог на фрилансе в Казахстане имеет возможность зарабатывать больше, чем в одной компании. Но есть и свои минусы в виде рисков. Поэтому я работаю только по 100% предоплате.​

Рекомендую подтянуть свои знания по финансовой грамотности, чтобы правильно рассчитать маржинальность проектов относительно потраченного времени и трудозатрат, а также всегда иметь «подушку безопасности» на случай, если проект внезапно отвалится.

Где искать клиентов

Я почти никогда не искала клиентов. Они приходили по рекомендации. Но начинающим фрилансерам я рекомендую заниматься ведением своего Instagram аккаунта, чтобы вызывать доверие.

Одна из сложностей при поиске — найти «своего» клиента.





О доходах

В Астане маркетологи в среднем зарабатывают от 350 000 до 750 000 тенге. Можно и больше, если вы заточены на сферу инфобизнеса.

Рекомендации

На старте лучше пойти в помощники к опытному маркетологу, поработать в агентстве или найти инхаус — проект, где предприниматель уже «нащупал» свою целевую аудиторию и ему просто нужны свободные руки. Тогда первый проект не будет таким травмирующим, и вы сможете набраться опыта.

Идти в стартапы не рекомендую. С нуля проекты поднимать сложно. Маркетинг начинается задолго до открытия бизнеса, когда нужно оценить объем рынка, конкурентов и порог входа на рынок.

Юлия Шварц, 21 год, город — Ташкент, специалист по развитию личного бренда, маркетолог, @schwarz.blog

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О себе

Я маркетолог и владелец SMM-агентства. Работаю с европейским и американским рынками, частично с проектами из СНГ.

Второе направление моей деятельности — это развитие личного бренда. Сотрудничаю с экспертами, топ блогерами и предпринимателями из Forbes.

О работе на фрилансе

Быть маркетологом на фрилансе, когда ты только начинаешь работать самостоятельно, довольно сложно, ибо появляются мысли по типу: «Как я найду клиентов?», «А вдруг их вообще не будет?», «Смогу ли я справиться один?».

Где искать клиентов

Пять лет назад, когда я только начинала работать на фрилансе, моей главной проблемой был поиск клиентов. Я призналась себе в том, что мне не хотелось идти по шаблонному пути: регистрироваться на фриланс биржах, составлять резюме, проходить собеседования в несколько этапов. В моем случае всегда хорошо работало сарафанное радио. Я приняла коммуникабельность как свою сильную сторону и начала часто посещать различные мероприятия и нетворкинги. Ключевым фактором при знакомстве на мероприятиях была продающая самопрезентация. С огромной вероятностью после личного контакта вас либо порекомендуют как хорошего специалиста знакомым, либо позовут развивать их собственный проект.

О доходах

Хороший маркетолог на фрилансе в Ташкенте может зарабатывать от 1200$ за один проект. Чтобы успевать жить и иметь свободный график на удаленке, достаточно двух-трех проектов в месяц.

Минимальная сумма для среднего специалиста за один проект начинается от 400$. В целом все зависит от того, насколько хорошо вы продаете свои услуги. Также в любой момент можно выходить на зарубежный рынок.

Рекомендации

Совет для масштабирования: делегируйте ровно с того момента, как устанете делать какую-либо задачу или поймете, что на нее уходит слишком много времени. Будь то копирайтинг или дизайн. Так вы освободите себя от нелюбимой рутины, и у вас будет больше времени на новые проекты. Плюсом ко всему, делегирование масштабируется в полноценное агентство.

Любовь Воробьева, 30 лет, город — Бишкек, маркетолог, блогер, @l.yubochka

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О себе​

Я блогер. Третий год работаю маркетологом в социальных сетях. Ушла на полный фриланс сразу после карантина.

О работе на фрилансе​

Многие ошибочно думают, что фриланс дает полную свободу. Свобода есть, ты не привязан к определенному месту работы. Но работа остается в любом случае, и ее становится в разы больше. Ведь ты и босс, и подчиненный.

Где искать клиентов​

Клиенты находят меня сами. Мне кажется, об этом совете кричат уже на каждом семинаре: Раскачивайте личный бренд! Заявите миру о себе! Не важно, кто вы и чем вы занимаетесь, рассказывайте о себе.

Люди покупают у людей. И не важно, что вы продаете или какую услугу оказываете. Лайфхак: Начните снимать интересные сторис.

Сложность при поиске клиентов лишь одна. Это другие фрилансеры, которые слишком обесценивают свой труд, тем самым портят общую картину всех специалистов.

О доходах

Можно зарабатывать от 15 000 сом в месяц. Как показывает практика зарубежных коллег, потолка в нашей профессии нет.

Рекомендации

Не экономьте на своих знаниях, учитесь у тех, кто на несколько шагов опережает наш рынок. Но и не тратьте все свое время на обучение. Практика тоже важна!

Еще советую дружить с другими фрилансерами. Делитесь опытом, создавайте комьюнити.