Маркетолог Альбина Бунеску о том, как нетворкинг помогает в развитии карьеры и бизнеса

Маркетолог из Казахстана рассказала, как заводить полезные знакомства и привлекать крутых экспертов для коллабораций.





Альбина Бунеску, город — Астана, маркетолог, @albunesku





В век цифровизации личное общение сместилось на второй план. Мы знакомимся в социальных сетях, получаем общественное признание в виде лайков и общаемся сокращенными словами вроде «спс» в мессенджерах. Но даже за кулисами основных действий нетворкинг не потерял своей силы, а может быть, удвоил ее. Ведь теперь личное знакомство и возможность поговорить, глядя друг другу в глаза, стали гораздо ценнее.

Как маркетолог я часто пользуюсь силой нетворкинга в работе над проектами. Разрабатывая стратегии продвижения для компаний, понимаю, что один в поле не воин, и всегда привлекаю надежных профессионалов и экспертов для воплощения в жизнь своих предложений. Это могут быть таргетологи, SEO-специалисты, дизайнеры, копирайтеры и другие. Имея качественное окружение, я всегда могу подыскать нужного эксперта, который станет моим надежным партнером в реализации проекта. Где же я их нахожу?

Во-первых, моей главной нетворкинг-площадкой стало профессиональное сообщество Казахстана для специалистов в сферах маркетинга, рекламы, PR, SMM и продаж. Пять лет назад мы с коллегой создали Astana Marketing Club, который вырос до масштабов страны, включая почти 150 профессионалов из 9 городов.





В какой бы сфере вы не были заняты, коллеги по отрасли — это именно коллеги, а не конкуренты. Общение друг с другом может принести много пользы. Если в вашей сфере деятельности нет профессионального сообщества, наберитесь смелости и создайте его сами. Из обязательных ресурсов для этого нужно только время и инициатива.

Во-вторых, для нетворкинга отлично подходят тематические мероприятия: форумы, конференции, мастер-классы, семинары. Там вы можете встретить людей с общими целями и потребностями. А где есть точки соприкосновения, всегда найдется место новым идеям, проектам и сотрудничеству.

Нетворкинг — это не просто общение, это создание и развитие сети полезных знакомств. Часто речь идет о пользе на перспективу. Например, сегодня вы знакомитесь с представителем узкоспециализированного сервиса по подготовке аналитической информации, а завтра участвуете в продвижении проекта, для которого такая аналитика станет основой разработки всей стратегии. И вы уже знаете, что можете привлечь своего знакомого в качестве партнера на данный проект. Здесь в выигрыше остаются все стороны. Вы как маркетолог привлекли грамотного эксперта в команду, заказчик получил недостающие компетенции в проект, а ваш знакомый партнер-аналитик приобрел заказ на выполнение работ.

Нетворкинг — это не просто общение, это создание и развитие сети полезных знакомств







В наше время люди — главная ценность. Какие бы современные технологии или инструменты не внедрялись в бизнес, за каждым из них стоит человек. Тот, кто разрабатывает систему, тот, кто может ее грамотно настроить, и тот, кто будет работать с полученным результатом на выходе.

Я всегда отслеживаю современные тренды в маркетинге и бизнес-управлении, пробую их на практике. Поэтому мне удается поддерживать репутацию профессионала и трендсеттера в своей сфере деятельности. Кроме того, я сама легко придумываю нестандартные форматы продвижения и взаимодействия с аудиторией.





Одним из моих последних нетворкинг-мероприятий стало празднование собственного дня рождения в формате Birthday Business Brunch. На праздновании я познакомила всех партнеров между собой, рассказала о реализованных проектах с точки зрения бизнеса и со стороны исполнителей маркетинговых задач. Предложила возможные коллаборации проектам между собой, поделилась свежими трендами по продвижению. В неформальной обстановке гости активно общались и обменивались контактами. Бизнесмены получили инсайты для развития бизнеса, профессионалы — потенциальных клиентов, а я укрепила репутацию эксперта в сфере маркетинга.

Поэтому, если ваш бизнес нуждается в свежих идеях, а традиционные инструменты вы уже применяли, попробуйте формат нетворкинга. Если никаких подходящих мероприятий для этого не предвидится, организуйте нечто интересное сами!

Такие нестандартные методы продвижения обязательно помогут добиться результата.