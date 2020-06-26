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Маркетинговое исследование. Какие каналы продвижения предприниматели Казахстана считают наиболее эффективными
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26.06.2018

Маркетинговое исследование. Какие каналы продвижения предприниматели Казахстана считают наиболее эффективными

Материал подготовлен коммуникационным агентством wecom.agency.

В период экономического кризиса большинство предпринимателей, преследуя цель выживания, стремится к сокращению рекламных бюджетов в числе прочих затрат. В то же время среди них всегда находится некоторый процент преследующих ту же цель, но поступающих противоположным образом, то есть те, кто сохраняет бюджет на рекламу, а иногда даже увеличивает его.

Мы провели опрос среди предпринимателей малого и среднего бизнеса и выяснили, какие каналы они используют для привлечения клиентов, какой бюджет тратят в месяц на продвижение и что они ждут от этих вложений.

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Ключевые выводы:


● Предприниматели стараются не сокращать рекламные бюджеты и продолжают активно развивать социальные сети

● По мнению большинства респондентов, самый эффективный канал продвижения — это Инстаграм и таргетированная реклама

88% опрошенных используют социальные сети и таргетированную рекламу, 24% — контекстную, 5% респондентов упомянули хороший сервис и сарафанное радио как один из каналов привлечения, 16% размещаются в 2ГИС, 3% используют радио, 2% используют флаера и 3% баннеры, 8% используют дополнительные профильные площадки, 5% — курьерские службы или приложения, такие как «Рахмет», Wolt.

По мнению предпринимателей, Инстаграм и таргетированная реклама являются наиболее эффективным каналом привлечения клиентов — так считают 87% опрошенных.

Отвечая на вопрос, через какие инструменты они чаще рекламируются, ответы респондентов распределились таким образом: 86% используют только таргет, 10% размещаются в пабликах и 18% размещают рекламу у блогеров.

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Какой бюджет выделяет городской бизнес на рекламные каналы?
До 100 тысяч тенге — 7% опрошенных

До 200 тысяч тенге — 1%

От 200 до 500 тысяч тенге — 8%

От 500 тысяч до 1 миллиона тенге — 6%

От 1 миллиона и выше — 6%

От 2 миллионов и выше — 3%

62% не могли назвать точную цифру, некоторые — из соображений конфиденциальности


Какие ожидания, каких результатов ждет городской бизнес от маркетинга?


91% предпринимателей ждут клиентов, продаж и узнаваемости компании.

WE communication agency — коммуникационное агентство с экспертизой в области PR и digital-продвижения. Команда агентства больше 17 лет работает на рынке рекламы и маркетинга Центральной Азии и Казахстана.

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