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Марк Цукерберг продемонстрировал работу VR-гарнитуры Project Cambria
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Сегодня в 09:40

Марк Цукерберг продемонстрировал работу VR-гарнитуры Project Cambria

Марк Цукерберг опубликовал видео работы VR-гарнитуры нового поколения, поддерживающей приложения виртуальной и дополненной реальности.

На этапе разработки устройство носит название Project Cambria, а его выход может состояться уже в этом году.

Cambria представляет собой полноценную VR-систему с камерами высокого разрешения — они обеспечивают цветную картинку высокого качества, и на нее накладывается дополнительная графика.

Разработка приложений для гарнитуры нового поколения будет вестись на платформе Presence, которая будет поддерживаться и на Quest 2.

Кроме того, скоро в магазине App Lab для Quest 2 появится демонстрационное приложение The World Beyond, в котором будут реализованы основные функции платформы смешанной реальности.

Источник: 3dnews.ru

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#технологии #дополненнаяреальность #vr #маркцукерберг #meta
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