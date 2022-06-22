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Марк Цукерберг показал прототипы VR-гарнитур «с технологиями будущего»
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Сегодня в 10:08

Марк Цукерберг показал прототипы VR-гарнитур «с технологиями будущего»

В середине июня Meta провела закрытый показ прототипов VR-гарнитур для журналистов. Компания продемонстрировала несколько экспериментальных образцов шлемов, в каждом из которых специалисты реализовали ту или иную технологию, недоступную в большинстве современных устройств.

Компания хочет разработать VR-гарнитуру, в которой виртуальная реальность практически не будет отличаться от реального мира.

Holocake 2


В прототипе Holocake второго поколения инженеры используют голографическую оптику и особую технику изгиба лучей света, которая позволяет заменить в VR-гарнитуре толстую преломляющую линзу. В результате этого образец значительно тоньше, чем современные шлемы виртуальной реальности.

Марк Цукерберг подчеркнул, что это лишь прототип и компании нужно провести еще очень много исследований, чтобы сделать подобное устройство безопасным, недорогим в производстве и эффективным для работы.

Starburst


Один из самых крупногабаритных прототипов, созданных компанией. Тяжелая и громоздкая VR-гарнитура, которую во время использования нужно держать за ручки, обеспечивает изображение в высоком динамическом диапазоне с яркостью до 20 000 нит. Компания использует этот прототип в качестве испытательного стенда. Кроме того, инженеры ищут способы сделать конструкцию менее габаритной и тяжелой.

Butterscotch


Разрешение экрана в прототипе в 2,5 раза больше чем у Quest 2 — 1832х1920 пикселей на каждый глаз. Чтобы добиться этого, специалистам пришлось уменьшить поле зрения пользователя VR-гарнитуры. Такое разрешение рекордное для устройств линейки Quest.

Источник: vc.ru

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#технологии #виртуальнаяреальность #гаджеты #vr #маркцукерберг
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