Марк Цукерберг показал прототипы VR-гарнитур «с технологиями будущего»

В середине июня Meta провела закрытый показ прототипов VR-гарнитур для журналистов. Компания продемонстрировала несколько экспериментальных образцов шлемов, в каждом из которых специалисты реализовали ту или иную технологию, недоступную в большинстве современных устройств.

Компания хочет разработать VR-гарнитуру, в которой виртуальная реальность практически не будет отличаться от реального мира.

Holocake 2





В прототипе Holocake второго поколения инженеры используют голографическую оптику и особую технику изгиба лучей света, которая позволяет заменить в VR-гарнитуре толстую преломляющую линзу. В результате этого образец значительно тоньше, чем современные шлемы виртуальной реальности.

Марк Цукерберг подчеркнул, что это лишь прототип и компании нужно провести еще очень много исследований, чтобы сделать подобное устройство безопасным, недорогим в производстве и эффективным для работы.

Starburst





Один из самых крупногабаритных прототипов, созданных компанией. Тяжелая и громоздкая VR-гарнитура, которую во время использования нужно держать за ручки, обеспечивает изображение в высоком динамическом диапазоне с яркостью до 20 000 нит. Компания использует этот прототип в качестве испытательного стенда. Кроме того, инженеры ищут способы сделать конструкцию менее габаритной и тяжелой.

Butterscotch





Разрешение экрана в прототипе в 2,5 раза больше чем у Quest 2 — 1832х1920 пикселей на каждый глаз. Чтобы добиться этого, специалистам пришлось уменьшить поле зрения пользователя VR-гарнитуры. Такое разрешение рекордное для устройств линейки Quest.

Источник: vc.ru



