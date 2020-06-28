Марго Робби сыграет в перезапуске «Пиратов Карибского моря»

Дата выхода нового фильма пока не известна.
Речь идет не о ремейке «Пиратов Карибского моря», над которым работает создатель сериала «Чернобыль» Крэйг Мэйзин, а о совершенно новом проекте. Сценарий для него напишет Кристина Ходсон, ранее работавшая с Робби над «Хищными птицами».
Каким будет сюжет фильма, не уточняется. Известно, что продюсером этого проекта станет Джерри Брукхаймер — он же одновременно работает над ремейком Крэйга Мэйзина. Брукхаймер был куратором всех фильмов франшизы «Пираты Карибского моря».
Источник: daily.afisha.ru
Источник фотографии: @margotrobbie