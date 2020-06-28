Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/bc9/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/bc9c444df4ef0966f5c37f3eaad5c0ba.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
margo-robbi-sygraet-v-perezapuske-piratov-karibskogo-morya
Марго Робби сыграет в перезапуске «Пиратов Карибского моря»
45
/
/

Сегодня в 10:22

Марго Робби сыграет в перезапуске «Пиратов Карибского моря»

Актриса Марго Робби исполнит главную роль в перезапуске франшизы «Пираты Карибского моря».

Дата выхода нового фильма пока не известна.

Речь идет не о ремейке «Пиратов Карибского моря», над которым работает создатель сериала «Чернобыль» Крэйг Мэйзин, а о совершенно новом проекте. Сценарий для него напишет Кристина Ходсон, ранее работавшая с Робби над «Хищными птицами».

Каким будет сюжет фильма, не уточняется. Известно, что продюсером этого проекта станет Джерри Брукхаймер — он же одновременно работает над ремейком Крэйга Мэйзина. Брукхаймер был куратором всех фильмов франшизы «Пираты Карибского моря».

Источник: daily.afisha.ru

Источник фотографии: @margotrobbie

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#чтосмотреть #перезапуск #пиратыкарибскогоморя #маргоробби
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
SkyUp запускает новый рейс из Украины в Албанию
299
Новые торговые центры открыли в селе близ Астаны
814
Казахстанцы смогут добираться до Иссык-Куля на самолете
1377