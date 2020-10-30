Марат Толибаев о том, как стал инвестором и сколько нужно денег, чтобы стать членом клуба инвесторов

Марат Толибаев, 52 года, инвестор





Об инвестициях

Почти сразу осознал, что мне нравится предпринимательство. Тем не менее 15 лет я отдал государственной службе. Только в 2014 году окончательно ушел из этой сферы и с тех пор занимаюсь только бизнесом.

Я давно неравнодушен к технологиям и обладаю системным складом ума. Мои интересы и желание помогать государству привели меня в IT-сферу. Запустил сразу несколько стартапов, собрал команду, и мы начали работать. Я прочувствовал на себе все типичные ошибки стартапов, о которых пишут в книгах. В итоге по разным причинам пять из шести проектов пришлось закрыть. Но один выжил и до сих пор работает — ITeca.

Я много обучался: участвовал в конференциях, питчингах, посещал лекции в Astana Hub и курсы от Фонда «ФРИИ» в Москве, мировую конференцию Web саммит в Португалии. Проанализировав и изучив другие стартапы, я понял, что меня не хватит на реализацию всех идей, что у меня были. Поэтому я решил инвестировать и публично заявил об этом. Ко мне стали поступать запросы, в моем инвестиционном портфеле появились первые сторонние стартапы. Например, я вложился в стартап из Петропавловска Bai.kz — платформу для сравнения банковских услуг. Она успешно работает, развивается, и более того, я уже вернул вложенные инвестиции. Проект получает прибыль и будет выплачивать мне дивиденды каждый месяц.

В части IT-стартапов я также сотрудничаю с партнерами из России и США. Например, с фондами, которые объединяют инвесторов — Startup Network и Starta. Я уже профинансировал несколько американских проектов.

В моем холдинге на сегодняшний день уже 25 компаний



Примерно 2-2,5 года назад я увидел, что на рынке есть потребность в финансировании не только IT-стартапов, но и бизнеса из реального сектора экономики. Например, рестораны, гостиницы, торговые центры. Я начал присматриваться и к этому рынку и профинансировал несколько компаний:

— медицинский центр в Кызылорде Q-Med

— проект в Алматинской области по газификации населенного пункта

— две точки Yuframe burger и одну Salam Bro

— производство очищенного картофеля и картофеля фри QazAgroFood

— производство соевой продукции в Караганде ECBI

— небольшое ателье в Кызылорде

— рестораны в Казалы и Караганде.

Также есть ряд проектов, в которых я участвую не только деньгами. Ко мне приходят молодые предпринимателя и просят дать совет. Если я вижу потенциал — человек энергичный, порядочный и проект интересный, то я беру их на менторство. Я получаю за это 3-5%, а учредители имеют возможность обратиться ко мне в любой момент и по любому вопросу.

Так в моем холдинге на сегодняшний день уже 25 компаний.





О клубе инвесторов





В Казахстане есть частные инвесторы, непрофессиональные, как я, у которых есть основное место работы или бизнес и свободные денежные средства, которые они хотят сохранить и приумножить.

Когда я начал рассказывать, как инвестирую, со мной стали связываться люди, которые тоже хотят этим заниматься. Так вокруг меня собрались единомышленники и сформировался Клуб инвесторов Pragmatic. В этом клубе сейчас около 60 действующих и потенциальных инвесторов.

Для того чтобы присоединиться к нам в качестве инвестора, нужно от 5000 до 300-400 тысяч долларов



Мы регулярно обмениваемся новостями, советами и полезной информацией об инвестициях. Кроме того, у нас есть совместные кейсы, когда мы объединяем наши деньги и вкладываемся в проекты. Объединение — это моя конечная цель, потому что проектов, в которые я хотел бы вложиться, больше, чем моих финансовых возможностей. Так мы сообща профинансировали уже несколько казахстанских и американских проектов. Для того, чтобы присоединиться к нам в качестве инвестора, нужно от 5000 до 300-400 тысяч долларов.





Как инвестор может войти в стартап





Есть два способа вхождения в стартап, две равноправные формы вливания денег в компанию: первый — кредитование, второе — вхождение в долю. У обоих видов есть свои преимущества и недостатки.

Кредитование — это форма сотрудничества, когда деньги дают под процент на определенный срок, как в банке. Минус в том, что средства даются на конкретный срок и он не зависит от успешности проекта. Поэтому этот вид инвестирования немного пугает. Однако его плюс в том, что стартапер вступает с инвестором в короткие отношения и остается собственником, которому не нужно всю оставшуюся жизнь отчитываться перед инвестором.

Есть два способа вхождения в стартап, две равноправные формы вливания денег в компанию: первый — кредитование, второе — вхождение в долю

Вхождение в долю — это одновременно риск инвестора и стартапера. Но зеркальный минус в том, что, инвестор заходит в компанию надолго, поэтому есть опасность выбрать не того партнера.

Еще один подвид вхождения в долю — это когда инвестор не входит в долю всей компании, а только в один проект. Например, в Yuframe Burger я не являюсь акционером всей компании, я вложил в три конкретных объекта и получаю прибыль только от них.





О планах

В клубе инвесторов мы учимся объединять деньги и вкладывать их в стартапы. Следующий шаг — привлечение не только единичных инвесторов, но и создание фонда для привлечения денег тысяч людей. А фонд — это начало фондового рынка в стране. Я четко вижу эти три шага. У нас уже есть фонд, который мы будем расширять, и мы создаем школу инвесторов Pragmatic. Это платформа, где мы с командой будут собраны все знания об инвестициях. Кроме того, несмотря на то что в Казахстане уже есть акселераторы, я хочу создать собственный.

Я буду работать в этих двух направлениях, чтобы развивалась вся инфраструктура. Это мой вклад в развитие экономики Казахстана.