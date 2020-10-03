Марат Оспанов и Алима Болатбек о знакомстве в интернете и семейных традициях

О нас

Марат. Мы познакомились в конце 2009 года в социальной сети «ВКонтакте».





Алима. Начали переписку 31 декабря, а 10 января встретились вживую. Я влюбилась в Марата с первого взгляда, но еще полгода мы были друзьями, а потом уже стали встречаться. Наши отношения до момента женитьбы продолжались три года. Мне, честно говоря, уже хотелось замуж, а Марат не торопился делать предложение. Однажды на 14 февраля он подарил мне инстабук с моими фотографиями, и, чтобы намекнуть ему, что я жду от него серьезного шага, стала трясти эту книгу в поисках кольца. Он все понял, и уже 25 марта, на свой день рождения, сделал мне предложение.

Об Алматы

Марат. Я родился в Кызылорде, но потом мы с родителями переехали в Алматы. Я люблю этот город, потому что здесь прошло мое детство, юность, здесь у меня вся жизнь: семья, друзья, знакомые.





Алима. Алматы — это самый прекрасный город страны, и если выбирать место для жизни в Казахстане, то это, безусловно, будет Алматы. Я переехала сюда в 2007 году, когда поступила в КазГУ им. Аль-Фараби. Город принял меня хорошо, я получила здесь высшее образование, встретила своего мужа, родила детей, и мне удалось достичь определенного успеха. Я благодарна Алматы за все, что на сегодняшний момент у меня есть.

Мы любим атмосферу города, единственное, нас сильно расстраивает экология, но это не повод уезжать отсюда, потому что во всем остальном Алматы прекрасен.

Одно из самых любимых мною мест — Шымбулак. Даже если вы не катаетесь на лыжах, можно приехать сюда в выходные, чтобы позавтракать с видом на горы, посидеть в ресторане «Снег». Шымбулак — это очень алматинское место, потому что у нас, в отличие от всех других городов, есть такая замечательная достопримечательность, как горы.





Еще одно любимое место — пересечение Панфилова и ГАТОБ. Это место, где чувствуется старая Алма-Ата. Сейчас там много эстетичных ресторанов с хорошей кухней, красивой подачей и можно насладиться прекрасными видами.

Марат. Мое любимое место в городе — это парковка ГАТОБа, которая в народе называется «Абайка». С этим местом связаны приятные воспоминания. В студенчестве мы приезжали туда с друзьями с разных концов города. Это было романтичное время, когда ни у кого из нас практически не было денег, и, встречаясь на «Абайке», мы покупали что-то в магазине и просто сидели и разговаривали.

О семье

Марат. У нас современная и активная семья.

Алима. Мама и папа работают, но мама на фрилансе, поэтому успевает заботиться о детях.

В будние дни нам не удается много времени проводить вместе. С понедельника по пятницу мы с Маратом практически не видимся. Поэтому каждые выходные стараемся быть вместе, организовываем для себя и детей интересное времяпрепровождение.





В наших традициях отмечать каждый день рождения ребенка без исключений. Устраиваем для детей развлечение, покупаем торт, шарики. Хотим, чтобы ребенок запомнил эту дату. Пятилетие старшей дочки отмечали в Дубае, годик младшей — в Италии. Стараемся показывать детям мир, путешествуем семьей.

Марат. Еще одна традиция, которая только начинает зарождаться — совместные занятия спортом. Мы идем вместе на стадион, я со старшей дочкой бегаю, мама с младшей разминаются.

У нас современная и активная семья



Алима. В нашей семье основной добытчик — Марат. Я тоже работаю, но не кладу заработанное в общий бюджет. Мой доход в основном для моих личных нужд и проектов. Все обязанности, касающиеся уюта и дома, лежат на мне, но у меня есть помощница, которой я их делегировала. Тем не менее я все умею делать сама, и, когда прошлая помощница уволилась, мне не было сложно.





Марат. Мужские дела по дому я стараюсь замыкать на себе.

Алима. Воспитанием детей в большей степени занимаюсь я — вожу их на кружки, решаю, какие развивающие занятия они будут посещать. Но у папы тоже есть своя задача — он развивает их в спортивном плане.

В нашей семье есть свои правила. И одно из них — всегда говорить друг другу правду. Я много разговариваю с детьми, хочу, чтобы у нас сложились доверительные отношения. Тогда завтра, если что-то будет не так в их жизни, они поделятся со мной, и я смогу помочь им. У нас было советское воспитание, мы мало что рассказывали своим родителям. В трудные времена, подростковый период, мы, как девочки, не могли поделиться переживаниями с мамой и проживали это самостоятельно. У нас растут две дочки, и я хочу быть для них подругой.





Марат. Чуткость и общительность в нашей семье прививает мама. Я же учу детей нести ответственность за свою жизнь, не быть жертвой и ценить труд.

Алима. Мы не идеальные родители, иногда тоже бывают конфликты, мы ставим детям запреты. Я бываю строгой, когда они, например, не хотят вовремя ложиться спать. Но мы каждый день говорим о наших чувствах, хвалим детей, обращаем внимание на то, что у них хорошо получается. Даем им право выбора, спрашиваем, что они хотят сегодня надеть, какую еду поесть. Думаю, в дальнейшем благодаря этим небольшим решениям им будет легче принимать решения серьезные: о выборе профессии, спутнике жизни. Нам в советской семье права выбора не предоставляли, и когда мы выросли, нам было сложно прийти к чему-то, выбрать.





Марат. Мы всегда слушаем друг друга. Если дети что-то не понимают, договариваемся, выясняем, а не кричим. Всегда отталкиваемся от того, что ребенок — это отдельная личность, человек, и с ним можно поговорить так же, как со взрослым.

Состояние духа на сегодняшний момент

Алима. Впереди новый проект, которым я горю. Есть текущие проекты, которые также меня сильно наполняют. С начала лета я занимаюсь созданием и развитием бренда одежды. Поэтому у меня бодрое состояние духа.

Марат. Я нахожусь в хорошем тоне и состоянии духа. Мы молоды, полны энергии, и впереди нас ждет прекрасное время.