Maps.me привлек 50 млн $ на запуск мультивалютного кошелька и децентрализованной финансовой экосистемы

Картографический сервис Maps.me привлек 50 млн $ от Alameda Research, Genesis Capital и CMS Holdings.

Полученные средства будут направлены на запуск мультивалютного кошелька на Maps.me и создание экосистемы децентрализованного финансирования (DeFi), которой смогут пользоваться путешественники.

DeFi-технологии позволят 140 млн пользователей сервиса получить доступ к ряду платежных и инвестиционных инструментов.

Пользователи Maps.me смогут переводить и тратить деньги в нескольких валютах во время путешествий, получать кешбэк и обменивать средства без скрытых процентов.

Источник: incrussia.ru