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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Мамы из Уфы о лучших центрах развития для детей: программирование, китайский и LEGO
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Сегодня в 12:50

Мамы из Уфы о лучших центрах развития для детей: программирование, китайский и LEGO

Алина Денисенко, город — Уфа, стилист, дизайнер


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О выборе центра


Наш ребенок второй год занимается в Smarty kids — центре ментальной арифметики. Эта сеть школ за четыре года разрослась до 350 центров в десяти странах. Такое количество успешно работающих учреждений — уже гарантия хорошего качества.

При поступлении родителям сразу объясняют, на что делают упор на занятиях. Мы все знаем, что такое soft skills и критическое мышление, зачем оно нужно и какой будет результат. Нам обещали здесь, что после занятий в центре родителю уже не надо будет следить за выполнением домашних заданий. Сейчас наш ребенок учится самостоятельно.

Об особенностях обучения


Чтение у дочки стало любимым занятием. Она научилась работать с текстом и главное — понимать, зачем и что она читает. Мы уверены, что ей здесь интересно и весело. У дочки появился интерес к иностранному языку. Она изучает его дома самостоятельно, использует новые слова.

Каждому ученику центра выдают специальную литературу, книги и рабочие тетради. Есть сборник сказок с иллюстрациями и геймификации с наклейками, тетради с дополненной реальностью.

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Педагоги вовлекают всех детей в процесс. Нравится сама атмосфера радости, доброжелательности, открытости. Обычно в группе занимаются от 4 до 10 человек. Классно, что ребенок обрел друзей, а не просто отзанимался и пришел домой.

Ежедневно мы выполняем упражнения на онлайн-платформе по 15 минут. Это помогает детям закрепить навыки. Удобно, что у каждого ребенка есть свой личный кабинет с заданиями. Наши дети уже были готовы к дистанционному обучению.

Недавно мы взяли еще один курс — по экономике. Здесь в игровых ситуациях детям рассказывают о финансах, создании собственного дела и что такое деньги. За выполнение заданий для детей придумали виртуальную валюту. Мы будем продолжать заниматься здесь еще несколько классов.

Аида Галимова, город — Уфа, мама в декрете


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О выборе центра


Первый критерий для выбора детских курсов — атмосфера. Нам важен уют и дружелюбие, отношение преподавателей к ученикам. Тогда ребенок будет с радостью туда возвращаться. Здесь было все для детей — форма игровых занятий, коллектив и уроки без зубрежки.

Школа FunsCool известна в городе уже больше десяти лет, раньше она называлась «Супер малыш». Здесь впервые в Уфе внедрили LEGO Education, скорочтение и ментальную арифметику. Тогда это еще не было так популярно, поэтому нам было интересно заниматься чем-то новым.

Мамы активно делились в интернете отзывами, и так сеть выросла до нескольких школ в городе. Сейчас у них своя франшиза.

Об особенностях обучения


Для меня важно, чтобы ребенок был занят познавательной деятельностью. Здесь мы научились читать, считать и писать слова. Сын был всегда счастливый, не раздражался и не расстраивался. Мы также присутствовали на нескольких уроках и видели, как здесь воспитывают семейные ценности.

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Условия в классах тоже хорошие — просторное помещение, самое современное оборудование, компьютеры и возможность проводить интерактивы. Если записывать ребенка в сад на полный день, то здесь соблюдают правильное питание. На каждый день здесь выстраивали новую программу. Дома ребенок всегда делится тем, что узнал на занятиях.

В программе у школы восемь направлений — технические дисциплины, арт, ментальная арифметика, занятия спортом, языковые курсы, школа блогеров, школа дипломатии, наука и организация мероприятий. Английский язык изучают по кембриджской системе.

Это одна из немногих школ с хорошей билингвальной программой. Обучение здесь идет на русском и английском языках. При этом весь процесс не сложный, понятный и четкий. Ребенок не испытывает трудностей.

Ольга Сорокина, город — Уфа, менеджер


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О выборе центра


Мы пришли в центр по рекомендации знакомых. В «Школе будущих лидеров» обучают по инновационной программе. Долго искали место, где ребенок найдет увлечение, от которого не сможет оторваться. Так и произошло.

После нескольких недель занятий мы сразу увидели результат — повысилась успеваемость. Хотя этот тип занятий не связан с репетиторством. Но за счет того, что ребенок занят в творчестве и науке, ему нравится сам процесс. Здесь у детей формируется чувство уверенности в себе и своих силах.

Об особенностях обучения


Изначально выбирали курс программирования и робототехники. На таких уроках ребенок может придумывать разные конструкции, собирать собственного робота. И с нулевой подготовкой мы дошли до уровня городских олимпиад.

Наш ребенок узнал, что значит быть лидером и как работать в команде. Также он приобрел навыки ораторского мастерства, легко выступает перед публикой. Важно, что с самого детства здесь учат самоорганизации и тайм-менеджменту. Все сразу применяем дома.

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Это единственный летний лагерь в Уфе, где летом можно не только отдохнуть, но и в игровой форме и непринужденной обстановке узнать что-то новое. Например, можно выбрать курсы блогерства, программирования, скорочтения, английского или китайского языков. Это возможность совмещать приятное с полезным.

Летний лагерь обычно проходит в экологически чистом регионе, в природном заповеднике. Дети здесь отдыхают на свежем воздухе, играют в спортивные игры. Вечером можно устраивать небольшие пикники.

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#образование #дети #школа #башкортостан #уфа
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