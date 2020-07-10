Мамы из Уфы о лучших центрах развития для детей: программирование, китайский и LEGO

Алина Денисенко, город — Уфа, стилист, дизайнер









О выборе центра

Об особенностях обучения

Аида Галимова, город — Уфа, мама в декрете













О выборе центра

Об особенностях обучения

Ольга Сорокина, город — Уфа, менеджер













О выборе центра

Об особенностях обучения

Эта сеть школ за четыре года разрослась до 350 центров в десяти странах. Такое количество успешно работающих учреждений — уже гарантия хорошего качества.Мы все знаем, что такое soft skills и критическое мышление, зачем оно нужно и какой будет результат. Нам обещали здесь, что после занятий в центре родителю уже не надо будет следить за выполнением домашних заданий. Сейчас наш ребенок учится самостоятельно.Она научилась работать с текстом и главное — понимать, зачем и что она читает. Мы уверены, что ей здесь интересно и весело. У дочки появился интерес к иностранному языку. Она изучает его дома самостоятельно, использует новые слова.Есть сборник сказок с иллюстрациями и геймификации с наклейками, тетради с дополненной реальностью.Нравится сама атмосфера радости, доброжелательности, открытости. Обычно в группе занимаются от 4 до 10 человек. Классно, что ребенок обрел друзей, а не просто отзанимался и пришел домой.Это помогает детям закрепить навыки. Удобно, что у каждого ребенка есть свой личный кабинет с заданиями. Наши дети уже были готовы к дистанционному обучению.. Здесь в игровых ситуациях детям рассказывают о финансах, создании собственного дела и что такое деньги. За выполнение заданий для детей придумали виртуальную валюту. Мы будем продолжать заниматься здесь еще несколько классов.Нам важен уют и дружелюбие, отношение преподавателей к ученикам. Тогда ребенок будет с радостью туда возвращаться. Здесь было все для детей — форма игровых занятий, коллектив и уроки без зубрежки.Здесь впервые в Уфе внедрили LEGO Education, скорочтение и ментальную арифметику. Тогда это еще не было так популярно, поэтому нам было интересно заниматься чем-то новым.Сейчас у них своя франшиза.Здесь мы научились читать, считать и писать слова. Сын был всегда счастливый, не раздражался и не расстраивался. Мы также присутствовали на нескольких уроках и видели, как здесь воспитывают семейные ценности.Если записывать ребенка в сад на полный день, то здесь соблюдают правильное питание. На каждый день здесь выстраивали новую программу. Дома ребенок всегда делится тем, что узнал на занятиях.Английский язык изучают по кембриджской системе.Обучение здесь идет на русском и английском языках. При этом весь процесс не сложный, понятный и четкий. Ребенок не испытывает трудностей.В «Школе будущих лидеров» обучают по инновационной программе. Долго искали место, где ребенок найдет увлечение, от которого не сможет оторваться. Так и произошло.Хотя этот тип занятий не связан с репетиторством. Но за счет того, что ребенок занят в творчестве и науке, ему нравится сам процесс. Здесь у детей формируется чувство уверенности в себе и своих силах.На таких уроках ребенок может придумывать разные конструкции, собирать собственного робота. И с нулевой подготовкой мы дошли до уровня городских олимпиад.Также он приобрел навыки ораторского мастерства, легко выступает перед публикой. Важно, что с самого детства здесь учат самоорганизации и тайм-менеджменту. Все сразу применяем дома.Например, можно выбрать курсы блогерства, программирования, скорочтения, английского или китайского языков. Это возможность совмещать приятное с полезным.Дети здесь отдыхают на свежем воздухе, играют в спортивные игры. Вечером можно устраивать небольшие пикники.