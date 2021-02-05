Максим Барышев о том, что помогло создать успешную компанию, у которой 15 000 клиентов

Максим Барышев, город — Алматы, основатель группы компаний «Учет», @baryshev_maxim





О карьере и развитии компании «Учет»

Моя карьера началась в 14 лет, когда я подрабатывал в качестве верстальщика журнала. После окончания университета устроился в «Атакент». Хотел набраться профессионального опыта в крупной компании, чтобы потом открыть свой бизнес. Спустя полтора года, когда я стал руководителем департамента развития, ушел на позицию помощника главного редактора в журнал при Министерстве финансов. Я мечтал создать проект по размещению статей для бухгалтеров и предпринимателей в интернете. На новом месте работал с налогоплательщиками, предпринимателями. Понял, как должен выглядеть мой проект.

В 2007 году я создал «Учет.kz». Сначала мы только размещали статьи, затем запустили консультации. В 2011 году я приобрел долю в компании «ПРОФИТрениг», и мы начали обучать бухгалтеров. Через год провели первую бесплатную конференцию, где собрали порядка 2000 коллег. Еще через два года запустили бесплатные вебинары. В результате повысили общую профессиональную культуру специалистов: бухгалтеры стали меньше ошибаться, а предприниматели реже платить штрафы. После этого я купил компанию Alma Cloud, которая продавала облачную бухгалтерию 1C. На базе этой платформы мы начали развивать свое IT-направление: разработали онлайн-кассы, электронный документооборот, сервис проверки контрагентов.

Мы взаимодействуем со всеми предпринимателями Казахстана





Группе компаний «Учет» уже 14 лет. У нас 15 000 клиентов, мы взаимодействуем со всеми предпринимателями Казахстана.

О корпоративной культуре компании «Учет»

Одна из особенностей корпоративной культуры компании — человек должен быть экологичным, заботиться о природе. Например, мы с сотрудниками, партнерами, клиентам принимаем участие в посадке деревьев.

В 2017 году мы построили первый в Казахстане экологический офис. Это шестиэтажное здание — его высота не превышает кроны деревьев, и на такой высоте человек чувствует себя комфортно. Мы применили все доступные на тот момент экотехнологии: солнечные панели, систем нагрева воды от солнца, стекла с серебряным напылением, специальные панели для стен. В офисе используются только LED-лампы и ноутбуки с пониженным потреблением электричества. Мебель сделана из материала, который меньше всего вредит людям.





Мы строим компанию как единая семья. За 14 лет в нашей компании даже появилось несколько реальных семей. Мы работаем в офисе формата OpenSpace, где я вижу всех сотрудников, а они видят меня. Могут в любой момент подойти и обсудить свои идеи.

В 2020 году мы так оптимизировали все процессы в компании, что теперь все наши сотрудники могут работать удаленно. Некоторые из них уже живут в России, Кыргызстане, Турции, Египте, Южной Корее.

Каким должен быть руководитель

Быть руководителем значит принимать на себя ответственность за решения, которые приводят к победам. Такой человек должен четко формулировать свои цели, тщательно формировать команду, а затем заряжать сотрудников энергией на реализацию всех планов.

Лидер всегда должен быть со своей командой







Профессиональный руководитель должен разбираться во всех процессах внутри компании. Понимать, что происходит внутри бизнеса прямо сейчас, в моменте. Друзья иногда говорят, что у меня уже есть возможность переехать к морю и жить в свое удовольствие. Но я получаю удовольствие прямо сейчас, от каждого прожитого дня со своим коллективом, от того, как мы достигаем наших целей. Когда люди переезжают к морю, они перестают быть руководителями, а их бизнес начинает разрушаться. Я считаю, что лидер всегда должен быть со своей командой. А на пляже можно полежать на пенсии.

Я изучаю мировые тренды благодаря чтению новостей. Ни в одной книге нет такой актуальной информации, как в интернете. Например, нигде в книгах не было написано, как успешно выйти из кризиса во время пандемии. А на новостных сайтах много таких кейсов.





При этом, в книгах можно изучать базовые вещи. Каждый месяц исходя из собственных запросов я составляю список книг, которые должен прочитать. Например, в этом месяце планирую прочитать три книги: Джефф Готельф и Джош Сейден «Чувствуй и реагируй», Джеффри Лайкер «Лидерство на всех уровнях бережливого производства», Джон Кинг и Дэйв Логан «Лидер и племя».

О преимуществах и сложностях

Есть мнение, что руководитель — это человек, который ведет праздный образ жизни. Это абсолютно не так. Работа руководителя круглосуточная. Бывает, что ночью мне приходят новые идеи, и я сразу делаю пометки в блокнот. В зарубежных поездках всегда стараюсь узнать что-то новое, изучить опыт других людей и сразу применить в своей компании. Это правда жизни руководителя.

Будучи лидером у меня есть возможность создавать будущее

Раньше я планировал свое время на три года вперед. Теперь сократил этот период до 12 месяцев. Годовое планирование я разбиваю на 12 целей — 12 месяцев. Месячные цели делятся на недельные планы с сотрудниками. И исходя из этого я выстраиваю план на день.





При этом, по роду своей деятельности я постоянно встречаюсь с владельцами и руководителями других предприятий. Например, каждое утро в четверг мы ходим в горы — это наш формат нетворкинга. Мы обсуждаем тренды, делимся новостями, опытом. Такое общение с единомышленниками заряжает, мотивирует.

Еще одно преимущество — возможность ставить невероятные планы и достигать их с командой. Будучи лидером у меня есть возможность создавать будущее, быть визионером.

О планах

В ближайший год мы планируем выйти на рынок России и Узбекистана. А в течение трех лет выйти на рынки восьми стран. Но головной офис компании останется в Алматы.