Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
mail-ru-group-ob-yavila-o-sozdanii-obrazovatel-nogo-holdinga-na-baze-skillbox-i-geekbrains
Mail.ru Group объявила о создании образовательного холдинга на базе Skillbox и GeekBrains
101
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:37

Mail.ru Group объявила о создании образовательного холдинга на базе Skillbox и GeekBrains

Mail.ru Group в партнерстве с основателями Skillbox и частным фондом Александра Галицкого создадут образовательный холдинг Skillbox Limited на базе платформ Skillbox и GeekBrains.

В результате сделки контролирующим акционером холдинга остается Mail.ru Group с долей 50,06%. 22,72% будет у основателей Skillbox, 14,21% — у частного фонда Александра Галицкого. 13% зарезервировано под долгосрочную программу мотивации сотрудников.

Объединив Skillbox и GeekBrains, партнеры надеются сделать Skillbox Limited «игроком номер 1 на российском рынке онлайн-образования». Компании объединят финансовые ресурсы и обеспечат оптимальные условия для роста, масштабирования и географической экспансии.

Mail.ru Group совместно с основателями Skillbox пришла к соглашению об их дальнейшем участии в развитии бизнеса и управлении объединенной компанией. Образовательный холдинг возглавит сооснователь и генеральный директор Skillbox Дмитрий Крутов.

Источник: rb.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#образование #mailrugroup #geekbrains #холдинг #skillbox
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Проект «МыАлматы» едет в столицу
706
Marwin открывают доставку продуктов питания
1309
День спорта: какие мероприятия пройдут в Астане 18 августа
2024