Mail.ru Group объявила о создании образовательного холдинга на базе Skillbox и GeekBrains

Mail.ru Group в партнерстве с основателями Skillbox и частным фондом Александра Галицкого создадут образовательный холдинг Skillbox Limited на базе платформ Skillbox и GeekBrains.

В результате сделки контролирующим акционером холдинга остается Mail.ru Group с долей 50,06%. 22,72% будет у основателей Skillbox, 14,21% — у частного фонда Александра Галицкого. 13% зарезервировано под долгосрочную программу мотивации сотрудников.

Объединив Skillbox и GeekBrains, партнеры надеются сделать Skillbox Limited «игроком номер 1 на российском рынке онлайн-образования». Компании объединят финансовые ресурсы и обеспечат оптимальные условия для роста, масштабирования и географической экспансии.

Mail.ru Group совместно с основателями Skillbox пришла к соглашению об их дальнейшем участии в развитии бизнеса и управлении объединенной компанией. Образовательный холдинг возглавит сооснователь и генеральный директор Skillbox Дмитрий Крутов.

Источник: rb.ru