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Лувр оцифровал всю свою коллекцию
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Сегодня в 10:29

Лувр оцифровал всю свою коллекцию

Лувр оцифровал и опубликовал онлайн всю свою коллекцию. Архив будет пополняться. Он доступен бесплатно для всех желающих.

На сайте представлены произведения искусства из коллекций восьми отделов музея — от исламского искусства и скульптур эпохи Возрождения до египетских древностей и картин художников со всего мира. Ориентироваться в отделах поможет интерактивная карта.

Директор музея Жан-Люк Мартинез отметил, что зрители онлайн-коллекции смогут увидеть работы независимо от того, выставлены ли они в музее, взяты во временное пользование или находятся на хранении. Он считает, что архив побудит больше людей посетить сам Лувр.

Источник: daily.afisha.ru

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#искусство #музей #лувр #онлайн
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