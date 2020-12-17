Лучший проект Pacific Property Awards заняла казахстанская компания

Три года подряд студия дизайна интерьеров Luxury Аntonovich Design в Нур-Султане представляет Казахстан на международном конкурсе Asia Pacific Property Awards, а дизайнеры студии Елена Антонович (Olena Antonovich) и Светлана Антонович (Svitlana Antonovich) получили наивысшие оценки жюри в номинациях:

— ритейл-интерьер ― Luxury House— мультибрендовый бутик в Нур-Султане, 2019-2020 гг.

— частный интерьер Show Home ― особняк в классическом стиле в Нур-Султане, 2020-2021 гг.

— частный интерьер Private Villa ― особняк в неоклассическом стиле в Алматы, 2020-2021 гг.

Светлана Антонович (Svitlana Antonovich), дизайнер

В Luxury Аntonovich Design мы подходим к каждому проекту с учетом интересов клиента на протяжении всего процесса проектирования вплоть до самого последнего момента реализации, всегда гарантируя, что каждый из наших проектов персонализирован и точно адаптирован к потребностям клиента. Я рада, что наш упорный труд признан.

Награды International Property Award — всемирно известный знак качества и присуждаются за качество проектирования, строительства и презентации отдельных объектов недвижимости и застройки, интерьеров, архитектуры и маркетинга.

Конкурс International Property Awards проводится с 1993 года и на сегодняшний день один из самых масштабных в мире, наиболее престижный и широко признанный в области недвижимости и дизайна. Награды разделены на различные регионы, и участники принимают участие в соответствующем национальном уровне, который оценивает высококвалифицированная команда профессионалов отрасли.

Asia Pacific Property Awards ― региональный отдел престижного конкурса International Property Awards, конкурса недвижимости, девелопмента и дизайна. Премия Property Awards отмечает высочайший уровень достижений компаний, работающих во всех секторах недвижимости и дизайна. Работы оцениваются независимой комиссией из более чем 80 отраслевых экспертов, которые оценивают дизайн, сервис, инновации, оригинальность, качество и приверженность устойчивому развитию.

Елена Антонович (Olena Antonovich), главный дизайнер студии Luxury Аntonovich Design

Быть номинированным на эту награду ― уже большая честь для нашей команды. Такой уровень признания — доказательство, что нам удалось создать высокоэффективный бизнес, привлекательный для инвестиций на всех уровнях. Эти награды ― результат совместной работы моих коллег, наших партнеров и клиентов.

Победы на столь престижных конкурсах ― это большой шаг вперед, которыми можно гордиться.

Авторитетный конкурс, более двух десятилетий подряд определяющий лучших представителей в области недвижимости, дизайна, девелопмента, показал, что компании Казахстана могут создавать дизайнерские проекты по самым высоким международным стандартам, умеют творить настоящие жемчужины дизайна и воплощать в жизнь яркие идеи. А международные конкурсы только стимулируют этот процесс, вдохновляя участников на креативные, смелые и нестандартные решения.

Авторитетный международный конкурс International Property Award стал индикатором профессионализма, таланта и мастерства дизайнеров из Казахстана.

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