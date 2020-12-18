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LPG-массаж. Что это такое, кому подходит, и какого эффекта можно добиться
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Сегодня в 19:50

LPG-массаж. Что это такое, кому подходит, и какого эффекта можно добиться

Ольга Ковалева, 32 года, город — Нур-Султан, директор студии LPG-массажа по коррекции фигуры и мастер по телу, lpg-astana.kz

LPG

Что такое LPG-массаж

Я училась на юридическом факультете, но всегда мечтала стать врачом. На четвертом курсе университета утроилась на работу в медицинский центр косметологии в качестве администратора. Через три месяца мне предложили работать с аппаратом LPG. Я начала изучать технику, анатомию человека, прошла обучение за рубежом. В 2014 году мы с супругом Романом приобрели свои аппараты и запустили бизнес.

LPG-аппарат создал француз Луи Поль Гитей в 80-х годах. Сначала это был медицинский аппарат, но постепенно его стали использовать и в косметических целях.

LPG-массаж — это аппаратная методика, которую применяют для коррекции лица и тела. Она состоит в стимуляции процессов метаболизма в клетках. Это помогает улучшить микроциркуляцию, усилить лимфоток, размягчить жировую ткань. В результате улучшается состояние кожи и организма.

В Казахстане аппарат LPG появился в 2006 году, но правильной технике работы с такими аппаратами у нас до сих пор не обучают. В аппарате более 300 возможных программ. И, чтобы назначить эффективный индивидуальный курс, нужно знать и учесть множество специфичных моментов.

Для кого

LPG-массаж подходит и мужчинам, и женщинам. Мы принимаем клиентов с 18 лет.

Есть противопоказания: сахарный диабет, злокачественная онкология, заболевания сердца, беременность.

LPG массаж

Как проходит процедура

Мы используем аппараты нового поколения, работаем только на оригиналах из Франции. Например, у нас есть аппарат 2020 года, подобных которому нет в Казахстане.

Перед процедурой мы осматриваем пациента, задаем ряд вопросов. Исходя из этого, формируем индивидуальный протокол работы. Курс может включать 5, 7 или 10 процедур, которые проходят 2-3 раза в неделю.

Массаж идет 50 минут, за это время прорабатываются все участки тела. LPG-массаж не делается локально на отдельный участок тела, так как лимфосистема по телу единая.

массаж

Аппарат не имеет никаких излучений и токов. Процедура безболезненная, не требует реабилитационного периода.

Что дает

LPG-массаж можно использовать в разных целях.

Для красоты, чтобы сделать стройное тело, вылечить целлюлит, повысить упругость кожи.

Для здоровья, чтобы укрепить иммунитет и нервную систему, снять отеки, восстановить кожу после операций или родов.

Для спорта, чтобы подготовить суставы и мышцы к физической нагрузке и привести в порядок после нее.

Если у вас сидячая работа, LPG-массаж поможет размять мышцы и тело, почувствовать себя лучше.

При этом важно тщательно выбирать мастера, четко следовать его рекомендациям. Например, при лечении целлюлита не только работать с телом снаружи, но и подбирать систему очистки организма.

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#здоровье #красота #массаж #lpgмассаж
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