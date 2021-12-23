Лорд выпустила видео на трек Leader of a New Regime

Новозеландская певица Лорд выпустила клип на песню Leader of a New Regime.

Как и в предыдущих роликах певицы, Solar Power и Fallen Fruit, действие клипа разворачивается на побережье. Режиссером ролика выступил давний творческий партнер исполнительницы Джоэл Кефали — помимо Лорд, он работал с LCD Soundsystem и Кэти Перри.

Трек Leader of a New Regime вошел в выпущенный в августе 2021 года альбом Solar Power. Продюсером пластинки выступил Джек Антонофф, ранее работавший с певицей над полноформатником Melodrama.



Источник: daily.afisha.ru